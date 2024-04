Ramírez recuerda el final del "amateurismo" en el Sporting tras la reforma de Mareo: "Me criticaron mucho"

"Me criticaron mucho por lo que dije la temporada pasada, que ¡cómo me atrevía a decir eso!". Miguel Ángel Ramírez, entrenador del Sporting, recordó este viernes su referencia a la situación de "amateurismo" en la que, entendía, vivía el Sporting hace un año. Él mismo lo verbalizó con respecto a los medios con los que contaba el club rojiblanco cuando llegó al club. Una situación que, con la reforma de Mareo, asegura ha cambiado de manera radical. "Afortunadamente la vida me ha regalado estar en muchos sitios, y cuando vine, lo que vi no estaba a la altura del club. Cuando llego, lo que vi estaba más cerca de Primera RFEF. El campo es consecuencia de todo lo demás. Ahora se está más cerca de Primera División", detalló el preparador de los rojiblancos. El canario, que formó parte del proceso para la búsqueda de mejoras en las instalaciones,

Estas fueron las palabras de Miguel Ángel Ramírez en mayo del año pasado:

"Qué tiene que hacer el Sporting para el futuro requiere una larga reflexión. Se cambiaba de entrenadores cada poco y el resultado era siempre el mismo. Cuando llegué había muchas cosas que me explicaban qué le estaba pasando a este club durante tanto tiempo. Hasta que eso no se vaya cambiando los resultados seguirán siendo los mismos. En ese sentido la propiedad lo tiene claro. No hablo solo de la plantilla, sino de muchas cosas en el funcionamiento interno que deben cambiar y que ya están cambiando. ¿Llegarán los resultados de una semana para otra? No. He puesto el ejemplo de grandes clubes que tardaron cuatro o cinco años en subir de nivel, porque cada vez hay más clubes haciendo las cosas bien y es más complicado. Si no te adaptas a lo que te pide la élite y te quedas anclado en el amateurismo, no vas a ser capaz de competir con esos clubes que están haciendo las cosas bien. Estamos trabajando ya para mercer otras cosas desde el año que viene".

Aquellas palabras de Miguel Ángel Ramírez generaron polémica por la acepción de "amateurismo", algo que le obligó a aclarar su explicación días más tarde:

"No dije que el Sportig fuera amateur en según qué departamentos, pero si ustedes (periodistas) ponen en mi boca palabras que no he dicho... Igual no hay que cortar y pegar para generar polémica u opinión. El cuerpo técnico anterior dijo lo mismo que yo: el Sporting necesita una reestructuración. No he dicho que el club sea amateur ni que el cuerpo técnico anterior lo sea. Todos tenemos responsabilidad en esta sala, porque la gente nos está escuchando y nos esá leyendo. Si alguien no escucha al míster directamente y escucha el titular puede pensar que el míster dijo que el cuerpo técnico anterior era amateur. Hay que ser rigurosos con lo que contamos. Yo nunca le he faltado el respeto al Pitu, solo faltaría. Abelardo dijo lo mismo que yo el otro día, que este club necesitaba mejorar sus estructuras para llegar a la élite. Intento ayudar al club para ganar partidos, pero también para que sea mejor en el futuro".