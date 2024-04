La felicitación del Ayuntamiento al Sporting para romper con semanas de tensión: "No hay mayor garantía de éxitos"

Políticos, exfutbolistas y aficionados coinciden en el valor añadido que ha aportado a Mareo, al Sporting y a la ciudad de Gijón la última reforma de las instalaciones rojiblancas. Desde la importancia de "cuidar la identidad" del club, hasta el impulso para "volver a ser una referencia" en el fútbol español, esta inversión en infraestructuras en unas instalaciones de propiedad municipal aúnan el deseo de convertirlo en un trampolín para ver al conjunto rojiblanco "en Primera División". Está en plena lucha por ello, defendiendo mañana plaza de promoción de ascenso en su partido ante el Villarreal B en El Molinón.

El forista Jesús Martínez Salvador, concejal de Urbanismo, segundo teniente de alcaldesa y portavoz del gobierno municipal, destaca que "Mareo es la esencia del Sporting y, por ende, esencia de Gijón. No hay mayor garantía de éxitos para el club que invertir en su escuela de fútbol, o lo que es lo mismo, invertir en su cantera. Todo lo bueno que pase en Mareo es bueno para la ciudad, y sobran ejemplos a lo largo de la historia. Me consta que el Sporting ha sabido aprovechar a la perfección los fondos CVC, como no puede ser de otra manera. Como propietario de Mareo, el Ayuntamiento no puede sino felicitarles por esa maravillosa reforma que seguro revertirá en un gran beneficio para el equipo y la ciudad".

La portavoz del Partido Popular y vicealcaldesa Ángela Pumariega destaca que "la Escuela de Fútbol de Mareo no es solo un componente esencial del Sporting en términos de formación de jugadores, sino que también es una institución que refleja y perpetúa los valores, la cultura y la tradición del club, por eso valoramos positivamente que así se así se refuerce desde el mismo. La nueva reforma representa la recuperación de un símbolo e identidad para el club y para Gijón y con las maravillosas instalaciones al más alto nivel deportivo seguro que se recupera el éxito como cuna de jugadores profesionales que ya tuvo en el pasado".

Luis Manuel Flórez, Floro, portavoz del grupo socialista, destaca que "eran imprescindibles esas obras en Mareo. Histórica instalación de fútbol, con 46 años de antigüedad que desde 2001 es municipal pero que tiene en alquiler el Sporting hasta 2042. Las obras han quedado muy bien. Lo que mantenemos es la ilusión por seguir manteniendo la Escuela de Mareo que hoy, ya es una moderna y funcional instalación deportiva y puntera. Es un lugar de referencia, no sólo por todos los jugadores que han salido de esta escuela de formación de fútbol, sino también ahora, por la calidad de las instalaciones; es un verdadero centro de alto rendimiento en Gijón. Generar escuela, generar un recorrido de formación para los futuros futbolistas del Sporting es el gran valor".

Javier Suárez Llana, portavoz de Izquierda Unida, se suma a los aplausos a la reforma. "Es una inversión importante que va a redundar no solo en el Sporting sino en todo el fútbol base asturiano, contribuyendo a acabar con la fuga de talento que sufríamos hasta ahora. Y para Xixón, contar con unas instalaciones renovadas en Mareo fortalece la apuesta de la ciudad por el deporte", destaca.

Sara Álvarez Rouco, portavoz de Vox, hace hincapié en que "las instalaciones del Real Sporting en Mareo vuelven a ser lo que necesita un club de fútbol competitivo y con las más altas aspiraciones, como es el nuestro. Mareo se estaba quedando atrás y esta renovación lo devuelve a la élite gracias a la ambición de Orlegi y todo su equipo y al apoyo externo, indispensable para este avance. El primer equipo tendrá lo que requiere para triunfar en la alta competición y todos los que aspiran a llegar a él dispongan de los mejores medios. Ayer tuvimos la sensación de que el Sporting avanza, de que Mareo va a mejorar su papel como el vivero de futbolistas que siempre ha sido y que los medios para conseguirlo van a estar a la altura. Felicitamos a la dirección del club por su esfuerzo y dedicación para devolverlo ia la primera línea del fútbol nacional".

Olaya Suárez, portavoz de Podemos Xixón, pone el foco en el proyecto. "Contamos con que la reforma de Mareo atraiga y sobre todo retenga el talento de los niños y niñas de Asturies. El objetivo debe ser seguir creciendo como club para volver a ser uno de los grandes equipos a nivel nacional tanto en la categoría masculina como femenina, y eso no se puede conseguir sin una cantera sólida respaldada por unas infraestructuras adecuadas para desarrollar sus capacidades. En definitiva, esperamos que sea la antesala de un proyecto a largo plazo que esté arraigado en el territorio y lleve al Sporting a lo más alto del fútbol nacional", subraya.

Manolo Jiménez, miembro de la Asociación de Veteranos, vivió el antes y el después de unas instalaciones que inauguró como futbolista en 1978. "Es una pasada. Una maravilla. Es una ciudad deportiva con todo lo último de todo tipo. Sobre todo, para la preparación de los futbolistas. Esto va a repercutir muy positivamente en todos los equipos de Mareo. Son unas Va a ser beneficioso para jugadores y club. Éramos unos privilegiados en 1978, cuando solo estaba Lezama y Mareo. Con esta mejora se ha realizado algo similar, pero trasladado al siglo XXI. Son de club de Primera División, ojalá que eso también lo veamos pronto", sentencia.

Gustavo Alonso, presidente de Unipes, señala la evidencia de la evolución del club en estos últimos meses. "Manifiesta que es una mejora de las instalaciones y que ello conlleve a captación de talento y éxitos deportivos. El club tiene muy claro que quiere ligar el éxito a la expansión social. Es muy motivante tener este tipo de infraestructuras. Eso tiene que ir acompañado a corto plazo del ascenso. Es positivo la utilización de fondos CVC para este fin. No es solo captar talento, también retenerlo. El club está mejorando lo anterior, desde infraestructuras, lo social y lo deportivo", señala

Coral Álvarez, secretaria general de la Federación de Peñas, es otra de las que ve en las infraestructuras un empujón para dar el salto de categoría. "Las instalaciones son espectaculares. El impacto va a ser positivo. Además de la gente de la casa, abre la puerta a que se sume gente de fuera, lo que añade positividad tanto a la Escuela como a la ciudad. Puede ser un impulso hacia el ascenso, pero depende más de que los futbolistas se impliquen y quieran. Si con lo que se tenía antes ya se estaba en Primera, esto puede ayudar".

