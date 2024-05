Ramírez defiende la evolución del Sporting: "¿Decepción? Si miramos hace un año..."

"Ahora que hemos merecido poder estar con opciones de algo importante, que lo aprovechemos de verdad. Que no dejemos escapar esta oportunidad que tenemos tan bonita". Miguel Ángel Ramírez, entrenador del Sporting, subraya la importancia de que el equipo remate de la mejor manera posible una temporada en la que ha navegado durante la gran mayoría de las jornadas entre los seis primeros. El técnico subraya ese ánimo ante la visita al Espanyol y rompe con el ambiente de decepción que parece rodear a los rojiblancos tras caer ante el colista.

La semana. "Ha sido el proceso normal de un golpe duro. Nos duele. Hablamos para reflexionar, discutir y ver qué cosas no pueden volver a suceder. Nos ponemos en marcha de nuevo con la máxima ilusión e intensidad para volver a ser el equipo que llevamos siendo durante tanto tiempo durante esta temporada".

El partido. "Con muchas ganas e ilusión. Es un rival directo y queremos aprovechar la oportunidad y ganar en Barcelona".

El rival. "Destacaría muchas cosas. Tienen mucho gol, buena plantilla, muy compensada. Aunque le ha costado la rotación de entrenadores, es un equipo que compite bien. Desde el último cambio vemos un equipo reconocible, que la quiere tener e intenta dominarte. Juegan muy bien a las profundidades e intentan atacar la última línea".

El mensaje al vestuario. "Llevamos todo el año trabajando para llegar al mes de mayo con opciones. Lo hemos dicho toda la temporada y ha llegado ya. Tenemos que aprovecharlo. Estamos en una situación que si nos vamos al verano pasado nadie hubiera apostado que estuviéramos ahí. Ahora que hemos merecido poder estar con opciones de algo importante, que lo aprovechemos de verdad. Que no dejemos escapar esta oportunidad que tenemos tan bonita".

Lesionados. "No hay plazo para ninguno de los tres (Campuzano, Nacho Martín y Rivera). Rivera ha estado con el grupo, pero vamos a ver mañana (por el sábado) cómo se siente y si puede llegar al partido o no. Nacho y Campu dependerá de cómo se vayan encontrando. A partir de la próxima semana podrán ir entrando con el grupo".

Mensaje a la afición. "Nosotros la semana pasada no pensamos que al rival lo íbamos a ganar sin bajarnos del autobús. No pensamos así porque tenemos especial cuidado y alerta con la gente de abajo. Fue un golpe duro en el que hemos sido muy críticos con nosotros. No se puede volver a repetir. Hay ciertos condicionantes que viendo el partido, hay un aspecto mental importante. No hacemos ocasiones, nos la hacen ellos, y ahí empieza el: cómo no vamos a ganar… Empieza un bucle emocional. Ahí es donde tenemos que dar el paso".

Decepción. "Depende de cómo lo estemos mirando. Si nos vamos un año atrás, seguramente ahora no estemos decepcionados y estemos contentos con la evolución que ha tenido este equipo y este club para que un año después no estemos luchando por la permanencia y sí por el ascenso. Depende de la perspectiva con la que se miren las cosas. Somos exigentes ahora que estamos aquí y queremos aprovechar esta oportunidad porque nos la hemos currado y cambiar esa dinámica de la que veníamos en años anteriores".

Líderes. "No falta nada. El otro día teníamos gente con experiencia y jerarquía para afrontar esa situación, pero hay acciones que sobrepasan a cualquier persona. Da igual el tiempo que lleves jugando. Nos pasa a todos los seres humanos. Da igual que lleves mucho tiempo en algo, que hay emociones que te superan y te paralizan".

Espanyol, apurado. "Como estamos viendo, a todos nos está afectando la presión, la ansiedad, los miedos de no lograr lo que quieres… En estos partidos que quedan, no es tanto la táctica, sino la capacidad de manejar emociones. Es cuando tiemblas las piernas, y el manejo emocional se hace fundamental. Por eso los grandes jugadores y grandes equipos lo son, porque tienen una mentalidad distinta".

Defensa ante el Pichichi. "Hemos hablado que independientemente del sistema, lo fundamental son los duelos, la agresividad, los duelos, el deseo… Tenemos que estar con plena energía en la capacidad de duelo. Cuando vas, ir de verdad. Eso no va con sistema ni con ayudas".

Referencia de la ida. "Seguramente este Espanyol se parezca un poco más al de la primera vuelta, que el de Ramis. Obviamente el de la primera vuelta nos sirve de referencia. Para mí es un partido nuevo. Ellos y nosotros estamos en situaciones distintas".

Futuro, ¿inestabilidad por contrato?. "Ellos y yo (Cali, Insua…) sabemos que cuanto mejor lo hagamos ahora, más nos va a beneficiar lo que está por venir. Lo vemos como una gran oportunidad para sembrar nuestro futuro".

Estimación de puntos necesarios. "No pongo mi energía en cosas que no dependen ni de mí, ni del equipo".

Play-off, capacidad de competir. "La liga me está diciendo que no hay un claro favorito. Va a estar todo muy igualado en lo que pueda pasar en play-off".