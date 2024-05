La historia de un divorcio, cronología de la separación entre el Sporting y la Federación de Peñas: cambios, acusaciones y dobles versiones

Las relaciones entre la Federación de Peñas y el Sporting atraviesan su momento más crítico dentro de la histórica relación que han tenido siempre club y el colectivo social. El comunicado difundido a los medios de comunicación por parte del organismo que lidera Jorge Guerrero acusando a la dirección –"al presidente"– del Grupo Orlegi de orquestar coacciones hacia los presidentes de las peñas de su colectivo, sobre todo "a la gente mayor", supone el mayor ataque público realizado por el colectivo que se recuerda.

Ayer fuentes cercanas de la FPS volvían a retirar su malestar con la forma en la que actuó el club rojiblanco con algunos peñistas para promover "Día del Sportinguismo", aunque insistían en que las relaciones no están rotas. En Mareo, mientras, se ceñían a lo comentado tras el comunicado de la Federación, asegurando que el club no había coaccionado a nadie.

En la entidad daban el episodio por cerrado y mantenían que su única preocupación era organizar el evento que se celebra hoy, y que ya está condicionado por lo sucedido estos días tras dos comunicados y un desmentido. Aunque sin mentarlo, desde la entidad rojiblanca se desprende un importante malestar con las formas de los escritos del colectivo de Jorge Guerrero, donde entienden que se está faltando a la verdad con acusaciones muy graves.

Este conflicto ya es historia del club y de su relación con las peñas, una relación que siempre ha dado que hablar y comentar tanto para los seguidores como para los socios y los afiliados a los colectivos. Muchos de estos últimos se sienten ahora agraviados por el trato que les está dando Orlegi. En realidad, este conflicto es el más importante, de largo, pero la ruptura, el divorcio, pese a que no se verbalice, viene de lejos.

En concreto, desde que el conglomerado puso en marcha un protocolo que venía a derribar todos los puntos de la anterior relación entre entidades. Para explicar este conflicto, que es mayúsculo, conviene primero recordar la diferente postura entre los líderes de los dos colectivos de peñas (Federación de Peñas y Unipes). Mientras que Guerrero (FPS), también al frente de Aficiones Unidas, que, entre otras cosas, gestiona el reparto de 300 entradas entre los peñistas, –algo que incomoda a alguno en Mareo– ha apostado por defender uno a uno los "privilegios" que tenían sus afiliados y se ha negado a firmar el protocolo, Gustavo Alonso (Unipes) sí se ha mostrado abierto a que se regulen las condiciones y ha firmado el famoso convenio.

Esto marca dos tendencias. Unipes, más cercana al club, aunque con alguna diferencia. Y la Federación de Peñas, que roza el centenar de grupos, choca frontalmente en varios aspectos con lo que pretende poner en marcha Orlegi. Su principal batalla es que el club rojiblanco esté en los actos relevantes con sus seguidores, con las peñas. También los jugadores. Y no con una periodicidad larga, lo que aleja a los hinchas de su equipo. También hay otras dos disputas: el famoso reparto de entradas –Orlegi prioriza ahora a los abonados antes que a las peñas, mientras que la Federación tiene ya aseguradas las 300 del paquete de Aficiones Unidas, lo que no gusta a algunos– y las exigencias para considerar a una peña oficial, como un porcentaje importante de socios, un requisito que a veces es especialmente complejo para las peñas que son de fuera de Gijón. Unipes ha acatado tras negociar algunos puntos. La Federación, no. De hecho, ni negocian. En medio de toda esta disputa se han sucedido episodios donde las versiones difieren, con reproches mutuos. En la FPS entienden que el club acude a determinados actos, pero a otros no va nadie, dejando a los peñistas solos.

En Mareo repiten que todo está regulado. Pero el último lío –con motivo del "Día del Sportinguismo"– ha sido el motor de esta situación compleja. Primero, porque la FPS ve la fiesta como una competencia desleal respecto sus históricos eventos. También por unas supuestas presiones realizadas a través de llamadas telefónicas hechas por Joaquín Alonso a varios presidentes. Todo un lío y un divorcio con el Sporting jugándose el play-off.

