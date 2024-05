La pegada impulsa al Sporting: manita al Andorra para soñar con el ascenso (5-2)

Los acontecimientos precipitaron en seguida un contexto de partido más amable para el Sporting y para El Molinón, necesitado de vitamina para demostrar su fe en las opciones de ascenso tras sufrir una barbaridad hace quince días con el destrozo del filial groguet. El chute llegó además rápido, y lo inyectó un tipo tan pasional como José Ángel, todo corazón.

Sporting 5 2 Andorra 1-0, min 11: José Ángel. 2-0, min, 28: Otero. 2-1, min 43. I. Gil. 3-1, min 63: Queipo. 3-2, min 65: I. Gil. 4-2, min 68: 0tero. 5-2, min 82: N. Méndez. Alineación Sporting Yáñez (1);Guille Rosas (2), Izquierdoz (0), Diego Sánchez (1), J. Ángel (1); Villalba (1), Nacho Méndez (3), Róber Pier (1), Gaspar (1); Mario González (1), Otero (3). CAMBIOS Pablo García (1) por José Ángel, min 46. Queipo (2) por Gaspar, min 63. Roque Mesa (1) por Villalba, min 75. Zarfino (s.c) por Mario González, min 85. Rivera (s.c.) por N. Méndez, min 85. Alineación Andorra Ratti (0); Benito (0), Pastor (0), D. González (1), Marsá (0); Vilá (1) Bover (1), Molina (1), I. Gil (3); Lobete (2), Álvaro M (1). CAMBIOS Pampin (1) por Martí Vila, min 33. Karrikaburu (1) por Bover, min 67. Pombo (1) por Marsá, min 80. Adri (1) por Pastor, min 80. Campo (1) por Álvaro M, min 80. Sánchez López (C. Murciano). Amonestó con amarilla por parte de los locales a José Ángel. A los visitantes Ivan Gil. El Molinón. 19.146 espectadores

Con raza y precisión, el de Roces pegó un zurdazo desde unos 30 metros. Le faltó un punto de potencia, pero Ratti fue amable. El guardameta del Andorra, titular por delante del gijonés Dani Martín, de morros en el banquillo en su regreso a casa, pareció encoger las manos al intuir que la pelota se iba fuera. Pero no, se fue dentro, pegada a la cepa del palo. A partir de ahí la ansiedad recayó sobre las espaldas del proyecto de Piqué, que mostró una admirable capacidad para despejar sus miedos. Acompasados, si acaso algo previsible, movían la pelota de lado a lado los andorranos, de amarillo, mientras que los muchachos de Ramírez perseguían. La pelota le duraba un suspiro al equipo rojiblanco, lo que propiciaba algún silbido, de carácter aislado. No parecía incomodarle demasiado ese plan de partido a Ramirez. Por más que tenía el balón a los de Ferran Costa se le apagaba la luz en tres cuartos y solo añadían vértigo Lobete y Benito por los costados. Equipo de propuesta alegre, el Andorra mostró también su lado más vulnerable en la trastienda. Y al Sporting, de repente le apareció la inspiración. A falta de juego, y de ritmo, muy bajo, apareció la pegada. Esa suerte que tantas veces dio la espalda. Una falta lateral de Villalba acabó con Otero pegando un brinco tremendo antes de rematar con la testa con incluso más contundencia y potencia que con su pierna derecha. El remate se estrelló en el larguero antes de superar a un Ratti que ya no sabía muy bien qué decir. Dos disparos a puerta, dos goles. Y Ramírez revisó el sistema con esa amplia ventaja: vuelta al 4-4-2, y de nuevo arriba Otero.

Se encontró el Sporting con un partido muy cuesta abajo con los méritos justos y cuando el cronómetro apenas llevaba corrida media hora de partido. Incluso rozó la sentencia tras un pase filtrado con escuadra y cartabón por Gaspar. Pero emergió primero Ratti para frustrar a Otero y después fue Bover quien le negó el doblete al cafetero. La oportunidad desperdiciada adquirió inmediatamente después una dimensión mayor porque la zaga rojiblanca hincó la rodilla en una de las aproximaciones del Andorra. Lobete recortó en el área y tiró al suelo a Izquierdoz, siempre tendente a ir al suelo, a cara o cruz. La caída al verde del capitán dejó el panorama tan despejado que Iván Gil solo tuvo que empujar para recortar. 2-1. Y el partido viraba de repente, al filo del descanso. Ahora, al Sporting volvía sentirse vulnerable. Tras rozar golear, condenado a sufrir, con más de cuarenta y cinco minutos por delante.

Salió el grupo gijonés con un punto mayor de intensidad en el segundo tiempo. Ya corría más la pelota y todo era un punto más fluido. Ese dinamismo propiciaba que el Andorra ya no pudiese manosear el balón. Pero entregaba espacios para todos, lo que propició un tramo de ida y vuelta con cierto descontrol. Y la sensación en ambas áreas era similar, ambos conjuntos parecían vulnerables. El binomio Izquierdoz- Diego Sánchez no se llegó a descomponer, pero carecían de más aplomo sin la figura de Insua. Pero el ritmo duró apenas diez minutos. Luego el Sporting volvió a bajar las marchas. Las pérdidas se multiplicaban, especialmente cuando entraba en juego Villalba, desconectado. Era el Andorra quien comenzaba a crecer. Y El Molinón se impacientaba. La victoria era una cuestión de estado y el empate de los andorranos empezaba a inundar los pensamientos de la gente. Agarrotado, el equipo rojiblanco parecía pedir socorro al tiempo para que fuese más deprisa. No intimidaba el Andorra, sino el miedo a perder el botín. Ramírez tocó alguna tecla. Metió a Queipo. Y a la primera, respondió. Tiene esto el canterano, área, gol, más cómodo siempre por dentro, cerca de la portería que en banda, encorsetado. Pero la alegría fue efímera. Iván Gil dejó a todos boquiabiertos con un trallazo desde 30 metros que entró por la escuadra de Yáñez. El partido volvía a estar en un detalle. Se lanzó arriba el Andorra, en busca del empate, con desesperación. Y en una de esas enseguida se destapó. Y el Sporting, corrió, su mejor virtud. Mario González brindó un pase milimétrico justo al espacio, perfecto, hacia donde llegaba Otero, disparado. Se plantó delante de Rati. Y definió por arriba, como el mejor de los 9.De nuevo, la pegada como sostén.

Ferrán Costa quemó todas las naves e introdujo primero a Karrikaburu, deseado en los últimos mercados por Gerardo García, y después a tres de una tacada para buscar el enésimo vuelvo. Acechaba el descenso y había prisas. Iban los visitantes ya con el gancho, con demasiado que hacer y les pesaba ya el resultado. Esa ansiedad ocasionaba un sinfín de espacios. Y los rojiblancos tenían ya calma con dos goles de distancia y piernas con la entrada de Roque. Así, Nacho Méndez completó la manita, confirmando que la tarde estaba resuelta. Luego El Molinón pudo dar calor a Zarfino, un luchador, que rozó el gol. Después volvió a mirar con entusiasmo la clasificación, que no miente, y dice que el proyecto encara los tres últimos partidos del curso con todas las opciones de luchar por el ascenso.

