Ramírez, la goleada y las opciones de que renueve en el Sporting: “Ambas partes tenemos la voluntad… pero ya se verá”

Miguel Ángel Ramírez (MAR) , entrenador del Sporting, valoró la goleada del club rojiblanco al Andorrra. En la rueda de prensa posterior al partido también se refirió a su futuro y si este estará vinculado al equipo gijonés. Ramírez reconoció en sala de prensa la importancia del triunfo ante el Andorra para que el proyecto afronte las últimas tres finales de la temporada con opciones de meterse en posiciones de play-off. Además, el técnico dejó abierta la posibilidad a seguir en el club más allá del 30 de junio, cuando acaba su contrato.

Importancia del triunfo. “Ganar era súper importante. Volver a emocionar a la gente, que disfrutaran con nosotros. Queríamos llevarnos el triunfo y sabíamos que si ganábamos estábamos en el pelotón con opciones de todo”

¿Qué le preocupa más?. “El físico no me preocupaba. Estamos llegando bien, a nivel general. Algunos los llevamos al límite y el cuerpo les dice 'hasta aquí aguanté'. Sus datos de rendimiento son buenos. Lo mental va a ser determinante para todos. Esto es largo. Intenso y está igualado. Esos detalles son fundamentales”

Cinco goles y falta de eficacia. “En el fútbol no valen los 'y sí…' A veces tuvimos más suerte que otros. Hubo partidos que sin generar tanto tuvimos suerte. Otros no. Hoy generamos y convertimos”

Bajas. “Pablo está enfermo con un proceso vírico. Esperemos que pueda volver. Pascanu también. Rivera con un entrenamiento estará mejor. Y el caso de Hassan. No sé si, por lo demás, tendremos a Campuzano y Nacho Martín. Lo veo difícil".

Charla al descanso. “Con respecto al descanso, vimos la imagen del gol para que no se volviese a repetir. Luego, en la primera parte, nos tocó ajustar en el descanso. Nos estaba costando transitar y entendíamos que con dos puntas podíamos desahogarnos. Vimos otras imágenes, en salidas y presiones. Por cómo podíamos en salida progresar. Y en sistema, ajustar esos altos, y protegernos de dentro".

Queipo. “Es un chico que lo que pasa no se lo toma en personal. Lo vive con naturalidad. Tiene una gran capacidad de reponerse. Hizo una semana fantástica de entreno. Sabía que iba a entrar e iba a hacerlo bien”

Estado personal de ánimo. “Estoy muy bien. Sereno, como casi siempre. También me equivoco y me suben las pulsaciones, a veces con un micro delante me equivoco. Verme en El Molinón es una enorme suerte. Disfruto el día a día con mi cuerpo técnico, con los jugadores”

Cambio de Gaspar. “Algo le estaba pasando, pero no creo que sea grave”

Verá Oviedo y Elche. “Si tengo tiempo, sí; si no, me pondré a lo que me toca, que es el Leganés”.

Otero-Mario González. “Mario necesitaba tiempo de adaptación, entenderse con los compañeros. Se gana con el tiempo”.

Leganés. “Queremos ir a ganar, para tener opciones hasta el final. Ya hemos demostrado que podemos competir con cualquiera. Quiero ver a ese Sporting agresivo, valiente”

¿Firma empate?. “Puntuar fuera de casa siempre es bueno, en el campo del Leganés más, pero yo no sé ir al campo a un no perder. No por alineaciones un entrenador tiene más ganas o miedo. Analizo y tomo las decisiones. Veo al rival y veo a mi cuerpo técnico”

¿Le gustaría seguir?. “Yo lo he dicho muchas veces. Estoy muy a gusto. Me siento un afortunado por ser entrenador. Estoy enamorado de la ciudad y del club. Me gusta lo que estoy haciendo. Pero hay contrato y decisiones. Pero ya se verá. Yo sé que por ambas partes tenemos voluntad de trabajar juntos, pero hay variables que tenemos que tener en cuenta”

Confianza del club y nivel de la plantilla. “La plantilla ha demostrado en muchos días y partidos que está preparada para medirse a cualquier rival. El otro día hablaba con Kilian y me decía que tiene más facilidad en Primera que en Segunda. Las Palmas está haciendo un año fantástico. Esta plantilla en Primera está preparada para competir. Tengo 100% la confianza del club, absoluta. No sé si alguna vez la tuve tan grande. Por parte del grupo. Alejandro (Irarragorri) no me ha hecho otra cosa que mostrarme confianza y deseo de seguir caminando juntos".

Fragilidad defensiva. “Vamos a por la parte negativa. El primer critico, independientemente del resultado, soy yo. Cuando nos sentamos a ver el partido, evaluamos rendimientos, no resultados… Cuando gane este partido, no voy a dejar de ser crítico".