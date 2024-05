Así está la situación para los aficionados del Sporting que quieren viajar a Leganés

La victoria ante el Andorra y la recuperada fe en conseguir el play-off ha alimentado también las ganas de viajar a Leganés por parte de la afición del Sporting. El encuentro del próximo sábado ante los pepineros (Butarque, 16.15 horas) se convertirá en una nueva prueba de fuego para medir las opciones del conjunto rojiblanco de cara a ocupar una de las seis primeras plazas. A estas alturas, está complicado hacerse con butaca al margen de las 200 localidades enviadas y adjudicadas en Gijón. La principal vía y casi única, la de "aliarse" con algún abonado del Leganés para retirar el poco papel que, hasta el momento, ha salido a la venta a través de una promoción reservada a los socios. Fuentes del Leganés no descartan que pueda abrirse la venta al público en los próximos días. La decisión aun no está tomada, pero temen que esta promoción termine por agotar todas las localidades y no haya opción a ello.

Butarque camina al lleno para el partido de este sábado y el Leganés quiere que su afición sea lo más protagonista posible. Los pepineros defenderán su plaza de ascenso directo ante un final de liga al que el Sporting llega con la necesidad de ganar para mantener su candidatura a regresar a la zona de play-off. El clima será el de dos equipos entregados en la consecución de un objetivo con el que soñaban a principio de temporada. Las entradas escasean para un campo que cuenta con un aforo de 12.454 espectadores y dispone de unos diez mil abonados este curso.

Al escaso margen de entradas disponibles hay que añadir que el Leganés inició una campaña la pasada semana para fomentar la presencia de seguidores pepineros en Butarque. Cada abonado del cuadro madrileño tiene la opción de retirar un máximo de cuatro localidades con un descuento en el precio del 25%. Una vía que está aprovechando la afición local y también algunos seguidores rojiblancos. Quienes cuentan con contactos en Madrid han intentado durante los últimos días lograr alguna localidad por este medio para así asegurar su presencia y animar al Sporting. En Madrid es amplia la colonia de sportinguistas.

Con las 200 entradas enviadas por el Leganés a Gijón ya agotadas, en esta ocasión tampoco la afición del Sporting ha podido contar co el "extra" del convenio de Aficiones Unidas. El Leganés, como Racing, Oviedo o Amorebieta, no forma parte del convenio a través del cual las aficiones visitantes se aseguran un mínimo de 300 localidades en cada partido. "De ser así en esta ocasión las hubiéramos cedido al club por el cariz que tiene este encuentro", asegura Jorge Guerrero, presidente de Aficiones Unidas y de la Federación de Peñas. Este colectivo desplazará un autocar a la capital de España para animar al equipo. Muchas peñas están a la expectativa de conseguir entrada para realizar o no el viaje. Lo que está claro es que el Sporting no estará solo en Butarque, por donde pasan muchas de las opciones de seguir enganchados a la promoción de ascenso a Primera División.