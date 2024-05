Ramírez defiende a la afición del Sporting ante las restricciones del Leganés: "Agradezco el esfuerzo"

"Haremos todo y más para que estén orgullosos de nosotros". Miguel Ángel Ramírez aplaude a la afición del Sporting en su interés de viajar junto al equipo para animar en Leganés pese a las restricciones, en cuanto a número de entradas, que están encontrando. "Agradezco el esfuerzo", subraya el entrenador rojiblanco de cara a un partido en el que ambos equipos se juegan mucho en su objetivo de ascender a Primera. "El resultado puede influir, pero no será definitivo", adelanta el canario.

El partido. "El resultado puede influir, pero sigue todo demasiado justo y abierto como para que sea definitivo. Condicionar, sí, pero se le puede dar la vuelta independientemente del resultado".

El Leganés. "Intentan que pasen pocas cosas. Aprovecharse de los errores del rival, tienen muy buen juego a balón parado y acumulan mucha gente para evitar transiciones. Entiendo que van a seguir la misma línea que han tenido a lo largo de esta temporada".

Insua. "Ha sido cuestión de un proceso vírico. Ha entrenado con normalidad los últimos días. Su condición física es buena. Veremos la evolución que ha podido tener. Está recuperado".

El espejo del Espanyol. "Son rivales distintos. No tiene nada que ver lo que nos vamos a encontrar. Son difíciles en lo que hacen. Queremos ser agresivos. No es un equipo que le importe, a diferencia del Espanyol, que tenga problema en convivir sin balón. Transitan muy bien, tienen buen juego aéreo y tenemos que estar muy atentos, alerta".

Nacho Martín viaja. "Lo he hablado con él, no sólo con él, durante todo el año lo he hecho con todos los futbolistas. Me encanta que tengan esa iniciativa para estar junto al equipo (pese a estar lesionado). Con Campuzano no he hablado de ese tema todavía".

Lío de entradas. "Agradezco a todos los aficionados el esfuerzo que están haciendo para poder acompañarnos en Mareona en Leganés. Lo llevan haciendo desde que estoy aquí. Independientemente de cómo iba al equipo, siempre han viajado y han hecho esfuerzos. Hubo estadios que parecía que jugábamos en casa. Es un aliciente y una motivación porque jugar fuera siempre es complicado. Haremos todo y más para que estén orgullosos de nosotros".

Depender de uno mismo. "Tiene mucha importancia. Es vital no depender de otros y solo de nuestro trabajo".

Calculadora. "No la he sacado. Solo pienso en el partido de Leganés. Sin él no hay siguiente partido. Hemos puesto mucha energía en prepararlo, en el plan de partido. Han entrenado muy bien".

Consecuencia de no ganar. "No existe el futuro en el fútbol. Solo el presente y es Leganés. No me interesa el futuro. Queremos ganar para merecer poder seguir compitiendo".

Goleada al Andorra. "Ellos siempre tienen esa motivación extra. Siempre les insisto en eso y en repartir esa tarea".

Nacho y Queipo cambian los silbidos. "Este es el fútbol que tanto nos gusta, el que siempre va a depender de nosotros revertirlo. Lo de fuera, para la bueno y lo malo, nunca lo vamos a manejar. El mayor orgullo es que en nuestra mano siempre va a poder estar saber manejar nuestro esfuerzo".