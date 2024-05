El Sporting y un profesor en Murcia ídolo en Butarque: "Quiero que suban los dos a Primera"

"El Sporting es el club que me dio la oportunidad de vivir del fútbol y disfrutar de esta profesión. El Leganés, el equipo donde más querido me he sentido". A Carlos Álvarez Sánchez (Oviedo, 1986) preguntarle por el resultado del partido de mañana en Butarque es meterle en un lío. El que fuera gran goleador del Sporting B en aquel doble ascenso del filial y el primer equipo en 2008, acabó convertido después en ídolo de la afición pepinera al ser el protagonista de una espectacular chilena que dio el regreso a Segunda en 2014. "Quiero que suban los dos a Primera", zanja el ahora profesor de Primaria en el Colegio San Buenaventura Capuchinos, en Murcia.

Más de sesenta goles con el Sporting B en cuatro temporadas, repartidos entre Tercera y Segunda B, no alcanzaron para verle asentarse en el primer equipo. Sí le dio para debutar, de la mano de Manolo Preciado, ante el Granada 74, en la 2007-08. Minutos suficientes para figurar como uno de los futbolistas que participaron en aquel regreso a Primera. "¡Vaya nervios! ¿Resultado? Todo puede pasar", dice Carlos Álvarez sobre lo que se juegan el Sporting y el Leganés mañana. Tenía pensado estar en Butarque, donde se erigió como el David Villa del Leganés (terminó apodado como el "Guaje"), pero "al final no voy a poder. Es una pena, porque el ambiente allí va a ser una locura". Lo sentirá a kilómetros de distancia, en Murcia, ciudad de uno de los equipos de su carrera (Racing de Santander, Cádiz, Burgos...). Allí ha formado familia. Es padre de una niña de tres años, Ana, que "de momento no le tira mucho el fútbol".

Carlos Álvarez / C. A.

"Quiero que el ‘Lega’ suba directo. Han estado ahí todo el año. Es una bala que no puede desperdiciar", dice quien fuera uno de los miembros de la quinta capitaneada por Nacho Cases y Lora. "Al Sporting para subir directo no lo veo ya, pero para el play-off sí. ¿Se imagina que en la eliminatoria tocara el Oviedo? Un derbi sería una locura. Nadie podría vivirlo. Imagine que además es en la final. Se para el mundo", continúa. "Firmaría el empate si les sirviera a los dos para cumplir con el objetivo. Porque en esta Segunda División toda la gente pincha. Parece que se acaba todo cuando pierdes, y a la semana siguiente todo cambia", añade.

De su etapa en el Sporting solo queda de rojiblanco uno de los futbolistas que saltará mañana a Butarque. "Jugué con Cote, e incluso coincidimos no hace mucho en una cena que organizan varios de los jugadores de nuestro Sporting B, como Carlinos y más gente", detalla Carlos Álvarez. Más lejos queda su última visita a El Molinón. "Creo que la última fue como futbolista, precisamente con el Leganés, en Segunda", recuerda. Mucho ha cambiado desde aquello.

La habitación de Carlos Álvarez, con algunas de las camisetas que marcaron su carrera. / C. A.

"Al Sporting le veo bien, pero quizá un tanto irregular. Da una de cal y otra de arena y es normal que a veces el aficionado pueda dudar. Tiene mucho mérito lo que ha conseguido el equipo hasta el momento y acabar en play-off sería importante. El ‘Lega’ lo pondrá difícil, es un equipo que sabe sufrir. Tiene una plantilla compensada, con jugadores que creen mucho y capacidad para adaptarse. Va a ser un partido bonito", precisa.

No estará en el verde, pero Carlos Álvarez se resiste a colgar la botas y sigue haciendo goles en Murcia. "Lo había dejado aparcado, pero en enero unos amigos me convencieron para volver", cuenta quien terminó la temporada como delantero del Plus Ultra, un equipo de la pedanía murciana de Llano de Brujas que milita en Tercera División. "Hice tres goles y conseguimos salvarnos. No está mal", resume, antes de despedirse, Carlos Álvarez, goleador forjado en Mareo cuya fama en Leganés llevó a estampar la imagen de aquella chilena suya en la cubierta de Butarque.

