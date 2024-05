La curiosa historia de la peña sportinguista Moreda, de hacer "guardias nocturnas", a Leganés

El origen de la peña sportinguista Moreda puede ser uno de los más curiosos entre la gran familia peñista rojiblanca. "En 1995 se empezó a urbanizar en el barrio y comenzamos a sufrir una ola de robos. Entre los vecinos formamos guardias nocturnas para dar con quien nos hacía tantos estropicios. Muchos éramos del Sporting, uno llevó a lo otro, y al año siguiente formamos la peña", cuenta José Luis Díaz Calvelo, actual secretario y fundador junto a José Antonio Huerta Fernández, ahora tesorero. Desde entonces han sido una de las más viajeras y, por supuesto, esta tarde contarán con más de una decena de representantes en Leganés. Saben el papel que les tocará jugar.

"Nuestro mensaje a los jugadores es claro: si lo dejáis todo en el campo, nada más se os puede pedir. Hay que ir a tope, Sporting", se subraya desde un colectivo presidido por Alejandro Fernández Pelua y que, en sus inicios, llegó a contar "con más de un centenar de socios". Se cerró la inscripción porque, básicamente, no "dábamos abasto" y ahora, con una treintena de afiliados, entre ellos la jugadora del Sporting Genuine Sandra García, viven con esperanza el final de temporada del equipo. "Si estuvieron todo el año arriba es por algo. Siempre, por una cosa u otra, acabamos fallando al final. Ahora no podemos fallar. La afición está con ellos, y ellos tienen que responder entregándose en el campo", solicitan.

Si la vocación viajera de la peña tuvo en Calvelo, conductor de autocares jubilado, uno de sus promotores, llegando a "sumar miles de kilómetros acompañando al equipo en aquel ascenso con Preciado y también después en el de los Guajes", ahora una de las más inquietas es Begoña Cerra. " Estuve esta temporada en Albacete, Lezama, Miranda, Barcelona, Alcorcón, Eibar, Burgos y claro, voy a Leganés", detalla. "Voy o con la Federación de Peñas, o con el mi coche, como cuadre. Cuando no voy es porque tengo algún compromiso familiar. Tengo reservado hasta para ir a Elda la última jornada. Ojalá pase como contra el Betis en Sevilla, cuando subimos con Abelardo. Me llamaban loca por ir, y mira lo que pasó", continúa. No suele desplazarse sola. En Butarque acudirá con Puri Cerra, su hermana, y aunque en esta ocasión no será posible, también suele sumarse su prima, Juli. "Nos conocen por ‘las tres Cerra’", cuenta, entre risas, acompañada de su hija, Alba, fiel heredera de su sportinguismo. "En la peña Moreda hasta el mi perru ye del Sporting", dice Carmen Villafañe con el can "Sinver", "de sinvergüenza", en sus brazos ataviado con los colores rojiblancos. Un mordisco de tres puntos en Butarque "sería la gloria".

Suscríbete para seguir leyendo