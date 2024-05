Ramírez y la falta de cambios en el Sporting antes del gol del Leganés: "Sólo teníamos una ventana y necesitábamos aguantar"

"Queremos competir hasta el final". Miguel Ángel Ramírez asume que la derrota del Sporting en Leganés pone "más difícil todo", pero no imposible. El entrenador rojiblanco defiende la imagen ofrecida por el equipo en Butarque y justifica alguna de sus decisiones, como la de no hacer cambios cuando se veía venir el tanto definitivo del rival, por apurar la última ventana de cambios.

La derrota. "Independientemente de los números, los resultados y la clasificación, lo que quiero es que sigamos siendo el equipo que desde el primer día se juntó con un alto grado de respeto y trabajo entre los compañeros y el cuerpo técnico. Que hayamos competido ante un gran equipo que lleva todo el año en ascenso directo, habla mucho de nosotros. No quiero meterme con calculadoras. Nos hemos ganado el derecho de estar hasta el final compitiendo por estar arriba".

Mensaje. "Desde que nos juntamos en pretemporada creímos en este grupo incluso cuando nadie lo hacía. Queremos competir hasta el final y que pase lo que tenga que pasar, pero que no sea por no intentarlo".

Falta de cambios antes del gol del Leganés. "Solo nos quedaba una ventana y teníamos tres cambios ahí. Esa lesión de Nacho Méndez condiciona las ventanas. Necesitábamos aguantar lo más posible por si había alguna lesión. Si hacíamos el cambio antes de tiempo corríamos el riesgo de que alguien se cayera. Fue ese tema".

Conscuencia. "Hace tiempo me reconcilié con la victoria y la derrota. Sé que muchas veces puedes hacer las cosas muy bien que el resultado no va a ser justo. No digo que sea esta vez así. Estoy orgulloso por el trabajo. Hacía calor, el campo seco, pero no hay excusas. Pesaron los pies, pero estábamos limitados por el cambio en la primera parte. Estoy orgulloso de cómo interpretaron los jugadores".

Proyecto. "Los clubes están por encima de las personas. Independientemente de este entrenador y esta persona, estoy convencido de que el Sporting está más cerca de Primera que de Primera RFEF tras el último año y medio. Y no hablo de etapas anteriores. En el club están pasando cosas para que compitamos mejor que en años anteriores".

El partido. "Siempre se juegan muchos minipartidos en un partido y lo importante es entender qué necesitas. Igual nos pudieron las ansias de ganar, de hacernos más largos y querer dominar como estábamos haciendo, y la falta de piernas dio oportunidades al Lega. No fuimos capaz de aprovechar cuando mejor estuvimos".

Nacho Méndez. "Vamos a hacerle pruebas, no sabemos el alcance de su lesión".

Djuka, sin minutos. "Entendimos que el rendimiento de los compañeros estaba siendo superior en las últimas semanas y hemos optado por otros perfiles entendiendo que nos iban a dar más que él".

El último partido en El Molinón. "No voy a esperar nada. Agradezco el esfuerzo (de la afición) con todas las dificultades que les han puesto para adquirir entradas. Se ha escuchado a la Mareona. Nos sentíamos jugando en casa. Me gustaría que esa forma de vivir que han tenido durante todo el año me encantaría que se repitiera el siguiente partido en casa. Nos estamos jugando cosas importantes y van a ser un factor clave. Si nos hemos ganado el derecho de competir por ascender está siendo en gran parte por ellos".