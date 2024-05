El Molinón roza el lleno y vivirá un gran ambiente ante el Eibar: os contamos toda la información del partido y la previa

El Molinón rozará esta tarde (18. 30 horas) el llenazo en la final por el play-off que afronta el Sporting ante la Sociedad Deportiva Eibar. El ritmo de venta de entradas ha sido muy alto durante toda la semana, y ayer fuentes del club rojiblanco señalaban que tan solo faltaban por colocar 190 localidades, todas de la Grada Oeste. Estos billetes son algunos de las más caros de todos los puestos a disposición para el público local. En la entidad rojiblanca buscaban también poner a la venta unas 200 entradas más de la Norte. Pero este planteamiento estaba aún abierto, pendiente de la decisión de Seguridad al tratarse de la zona del estadio que está más próxima a la ubicación de los seguidores visitantes.

La satisfacción es en cualquier caso palpable en Mareo y se considera que las campañas planteadas desde el club (como la del 2x1) han jugado un importante papel para que el campo municipal viva uno de los mejores ambientes de la campaña en un partido donde el equipo necesitará del aliento de su afición. Si los abonados responden, como se espera, el aforo de esta tarde será con casi total seguridad el segundo más importante de la temporada tras el derbi asturiano. A El Molinón acudieron 26.794 espectadores el pasado 10 de febrero con motivo del Sporting- Oviedo. La cifra que presente hoy el estadio no estará muy lejos de esos dígitos. En el club gijonés prevén que habrá unos 25.000 seguidores en el campo.

La Sociedad Deportiva Eibar arrastrará a Gijón cerca de 500 seguidores, en un desplazamiento importante para la dimensión de la ciudad (27.406) . El club rojiblanco ha vendido 445 entradas al conjunto armero. La grada visitante, lógicamente, no estará llena. Pero por temas de seguridad no se pueden sacar a la venta muchas de esas localidades. Esto ya sucedió hace apenas quince días, ante el Andorra, lo que provoca que el estadio no tenga la ocupación del derbi.

Recibimiento masivo

La afición rojiblanca está muy concienciada de la importancia de alentar al equipo para el partido ante el Eibar y desde la Grada 1908, Unipes y La Peña Sportinguista Los Guajes han organizado una quedada masiva, que apunta a teñir de color rojiblanco la ciudad desde muy pronto. La misma será en el entorno de la estatua de Pelayo, a partir de las 14: 30 horas, frente al Puerto Deportivo. Para amenizar la cita, está previsto poner a la venta distinto material: camisetas, bufandas… La idea es que cada seguidor esté perfectamente equipado. Después, una hora más tarde, a partir de las 15: 30 horas, todos los aficionados allí presentes iniciarán el camino rumbo a El Molinón. Se cubrirá el paseo de San Lorenzo hasta llegar al entorno del estadio, sobre las 16: 30 horas. Una vez allí, la intención es comenzar ya a preparar todos los detalles del recibimiento. El autobús del equipo llegará al estadio sobre las 17 horas.

La intención es que el bufandeo y el ambiente comience antes y se estire hasta la llegada del vehículo oficial, que será el momento de mayor apogeo.

Suscríbete para seguir leyendo