550 agraciados y 491 que se quedan fuera, la intrahistoria de La Mareona a Elda: "Estamos emocionados", dicen los socios que han conseguido entrada en el sorteo

Nunca un sorteo realizado por el Sporting generó tanta expectación. Porque muchos –1.041– intentaron hacerse con una entrada para alentar al equipo en la finalísima de Elda. Pero solo algunos –550, casi la mitad, el cupo de entradas que envió el Eldense, que se ha portado de maravilla– celebraron ayer la buena noticia al recibir un correo electrónico del club. La decepción y la euforia se cruzaron durante toda la jornada a partes iguales. El relato de los seguidores felices ilumina al grupo de Ramírez, que tiene ante sí un enorme reto, y también confirma lo que es ya muy evidente: el sportinguismo sueña de nuevo con otro ascenso. La historia de algunos hinchas, cotidianos, explica el sentir del sportinguismo.

Cuenta Begoña Pañeda, de la Peña Sportinguista Los Guajes, que ya había perdido prácticamente la esperanza de ser una de las 550 agraciadas con una entrada para la gran Mareona del domingo a Elda –es la socia 6.371–: "No me lo esperaba, de hecho ya estaba pendiente de la venta on-line que iba a abrir hoy el Eldense. Miré por la mañana el correo... y nada. Y luego a mediodía y ya lo vi. Imagina: ha sido una gran alegría. Hace dos años estaba viajando a Fuenlabrada para animar al equipo en la pelea por no bajar. Y ahora esto. Pues imagina el cambio. Estamos ilusionados", explica.

Su novio, Alejandro Prendes, –socio 12.690– será también su compañero de viaje. A él, como Begoña, también gran sportinguista, le ha tocado igualmente esta pequeña lotería: tiene garantizada otra entrada para la gran batalla final que afronta su equipo –el Sporting– en el Estadio Nuevo Pepico Amat. Aunque son dos rostros conocidos y apreciados de la Mareona, su historia es la de tantos aficionados ayer felices. Primero, por el hecho de soñar con otro posible regreso a la elite, y también porque además tienen la suerte de poder verlo de cerca. Además los dos aprovechan el viaje y harán antes, el sábado, una parada en Madrid, para estar en el concierto de Green Day. Será además en la Caja Mágica, con un ambientazo.

"Pues muy ilusionado. Me apetece mucho el fin de semana. Dos de las cosas que más me gustan que son la música y el fútbol poder hacerlo en un mismo fin de semana, fuera de casa y con la ilusión de un posible play-off del Sporting, que siempre es motivante", admite. "Este año estamos muy contentos con el equipo. Y con el salto de calidad de donde venimos hace dos temporadas o el año pasado. Estamos ilusionados por pelear para estar otra vez por los objetivos que realmente merece este club, y no por estar teniendo que salvarnos en la última o penúltima jornada en Fuenlabrada por el canto de un duro".

El Eldense, que se ha comportado como un club señor con el Sporting, anunció ayer que cede toda la Grada Sur del Pepico Amat para La Mareona. Se trata, según informa el club, alicantino de una medida preventiva para garantizar la seguridad de aquellos hinchas del Eldense que se hicieron con entradas a través del sistema 2x1.

La noticia fue recibida ayer con entusiasmo por parte de la afición del Sporting, que podrá disponer de una grada completa para su disfrute. En Mareo también se ha valorado el comportamiento del Eldense y la empatía con el club gijonés. En ese sentido y dentro de las opciones, todo han sido facilidades, sostienen en la entidad gijonesa. En Elda también se espera a la Mareona con los brazos abiertos. Por lo pronto, ya hay garantizados unos 800 sportinguistas en la localidad.

Los 550 que gozarán de la localidad enviada directamente por el Eldense; además del "pack" que llega a través de Aficiones Unidas,, que cuenta con 300 localidades. Pero el desembarco podría ser incluso mayor. Algunas fuentes avisan: aún quedan vías para que se sumen más sportinguistas. Una, marcada a rojo, la venta on-line. Otras ya parecen ser mucho más arriesgadas, como buscarse la vida sobre la bocina. En cualquier caso, un número importante de aficionados rojiblancos parece estar abierto a recorrerse España incluso sin un ticket. Los primeros cálculos apuntan que por todas las vías habrá seguro un millar de aficionados del Sporting en el Pepico Amat.

