Estas son todas las bajas y sancionados para el último partido del Sporting de Gijón contre el Eldense

El domingo el Sporting se juega su clasificación en play-offs, actualmente se encuentra en 7ª posición con 62 puntos. A pesar de estar fuera de zona del play-off, el equipo rojiblanco aún cuenta con oportunidades de casificarse.

Para ello, la victoria del Sporting este domingo en Elda es imprescindible. Si el Oviedo empata en Eibar y acaban ambos con 65 puntos, el desempate se resolvería en favor de los rojiblancos, merced al goal-average particular. Sin embargo, si el Oviedo gana y el Racing empata o gana, el Sporting, al tener perdido el goal-average particular con los cántabros, no jugaría el play-off.

Cabe la posibilidad, incluso, de que se clasifiquen los dos equipos asturianos. Para que esto sucediera, tendría que vencer el Sporting, puntuar el Oviedo y perder el Racing.

El Sporting aguarda con esperanza su clasificación en play-off tras su victoria en el último partido contra el Eibar (1-0) gracias a un tanto de Víctor Campuzano, que llevaba desde el 28 de enero sin competir debido a una lesión muscular en el bíceps femoral de su pierna derecha.

En el caso del partido que se disputará el domingo contra el Eldense, la plantilla del Sporting no contará con la presencia de Nacho Méndez debido a la lesión sufrida en el encuentro de los rojiblancos ante el CD Leganés, al padecer una molestia en su pierna izquierda tras la disputa por un balón dividido con un rival. El luanquín tiene una lesión muscular en el bíceps femoral izquierdo, por lo que no disputará el partido del domingo. En duda está la presencia de Gio Zarfino, quien no ha podido estar disponible en el encuentro ante el Eibar por unas molestias musculares. Aunque tiene posibilidades de entrar en la convocatoria. El Sporting, por contra, recupera a Roque Mesa tras cumplir sanción en la última jornada.

Ninguno de los jugadores del Sporting se perderá el encuentro del domingo por sanción, aunque hay varios jugadores que estarían apercibidos y se podrían perder, de recibir una amonestación, el primer partido de play-off en caso de que el Sporting se clasificase: Jonathan Varane, Nacho Martín y Fran Villalba, los tres cuentan con cuatro cartulinas amarillas cada uno.