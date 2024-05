Caballero firma "otro final como ante el Girona" para el Sporting

"Aquello fue de locos. Hubo tal petición de camisetas, que hasta le mandé a Quini y a Perico Pérez". Pasan los años, y el “espíritu Caballero" vuelve a Gijón en cada final de Liga en el que las opciones de subir a primera dependen de una última jornada, de una combinación ajena. Desde aquel 2015 en el que un agónico gol del argentino con el Lugo en el campo Girona entregara al Sporting el ascenso, Pablo se erigió en uno de los mayores ídolos que ha podido conocer el sportinguismo sin llegar a vestir la rojiblanca. "Ojalá que se dé entrar en el play-off en esta última jornada. Como sé que la gente se sigue acordando de mí, desde acá hinchamos al Sporting", dice a LA NUEVA ESPAÑA, desde Huelva, el ahora delantero del Recreativo.

"Eso de que en las últimas jornadas hay equipos que no se juegan nada, ojo porque es un mito. Siempre juegas por algo. Todo el mundo que está en las últimas fechas quiere mostrare, o ganarse una renovación… El Sporting tiene que hacer los deberes y ganar", dice Pablo Caballero sobre la situación a la que llegan los rojiblancos en esta última jornada. A sus 37 años, sigue apurando una carrera que le ha llevado a moverse mucho desde aquel recordado gol en Montilivi que dio paso al ascenso del Sporting de los Guajes. Almería, Cartagena, Messina italiano, Tudelano y Recreativo de Huelva, donde esta temporada se ha quedado a un punto de disputar el play-off de ascenso a Segunda División, fueron sus siguientes destinos.

"Nosotros nos quedamos fuera del play-off precisamente por no aprovechar una última jornada en la que el rival aparentemente no se jugaba nada", apunta el argentino, quien comparte vestuario con los exrojiblancos Álex Gálvez y Álvaro Bustos. "Álvaro cuando me vio, me dijo: ‘Vos me diste el ascenso con el Sporting’", recuerda, entre risas, cuando conoció en Huelva al canterano que formaba parte de la plantilla rojiblanca en aquel equipo dirigido por Abelardo.

Caballero, que asegura sigue recibiendo mensajes de aficionados del Sporting recordándole aquel último partido de la temporada en 2015, mantiene la deuda de visitar Gijón como aficionado y se sitúa al margen de los ecos de unas jornadas finales en las que siempre está en boca de todos las primas a terceros. "Cuando sale bien, los rivales siempre dicen que se logró gracias a primas a terceros y si sale mal, viceversa", apunta. En lo que sí está de acuerdo es en incentivar las victorias, sea cual sea las circunstancias. "En eso estoy de acuerdo, pero el futbolista siempre quiere ganar, es de por sí competitivo", recuerda.

El delantero argentino más aplaudido por el sportinguismo lejos de Gijón se despide asegurando que vivirá el domingo pendiente del resultado de los rojiblancos antes de disfrutar de unas vacaciones en las que todavía no sabe qué pasará con su futuro. Acaba contrato con el Recreativo y está pendiente de renovar. “Ojalá se vuelvan a dar los resultados que convengan y se dé otro final como ante el Girona. Allí cada vez que vuelvo se acuerdan de toda mi familia. Al contrario que en Gijón. Fútbol", concluye.

