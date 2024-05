El entrenador del Sporting confía en el play-off a costa de... ¿Oviedo o Racing?

Hacer los deberes y esperar. Miguel Ángel Ramírez asume la tarea de ganar al Eldense y confiar en un tropiezo de Oviedo y Racing para disputar el play-off de ascenso a Primera. El entrenador del Sporting ve al equipo preparado para lo uno y lo otro y asegura que hubiera firmado al inicio de la temporada llegar a estas alturas en la actual situación. "Hemos conseguido lo que queríamos", subraya el técnico rojiblanco.

Rivera. "Con Rivera fue simplemente el plan para completar la semana bien, para llegar en buenas condiciones al partido. Lo hemos hecho antes con otros jugadores. Para evitar lesiones, reducimos carga. Los demás están bien, salvo Gio Zarfino y Nacho Méndez, los demás están disponibles".

Objetivo. "Sería la guinda del pastel. Para una temporada que has sido muy buena. Nos hemos repuesto de tropiezos y hemos seguido arriba. Sería un buen colofón".

Combinaciones. "Estoy seguro de que nos va a seguir sorprendiendo esta categoría. Me espero cualqueir cosa. Ya lo he visto todo durante todo el año. Lo más importante es que ganemos y ya veremos qué pasa con el resto".

Firmar esta situación al inicio. "Sí porque no era a la interna algo que viéramos como urgente. Éramos conscientes de dónde venía el equipo. Si algo había aprendido el club era ser realista. Íbamos a tener plantillas que iban a estar arriba. El objetivo era estar donde estamos ahora. El equipo tenía que salir de esa dinámica de las últimas dos temporadas. Hemos conseguido lo que queríamos".

El rival. "Desaparecen los miedos (cuando estás salvado). Habrá minutos para los menos habituales y querrán mostrarse para tener alguna oportunidad el próximo año. Son factores que le pueden beneficiar".

Nervios. "Lo que tenemos es ser conscientes de que el partido dura noventa minutos y no podemos finiquitarlo antes de tiempo. Hay que madurarlo, competirlo, ver lo que te pide el juego. No por esa locura por esa ansia… hay que saber manejarlo. Cuando somos capaces de competir en los mini partidos, podemos hacerlo muy bien".

Seguir los resultados en el partido. "Este partido es diferente al de la semana pasada. Lo que quieres saber no es el durante, quieres saber el final. Va a ir un poco más por ahí. Tenemos que hacer nuestro trabajo, ganar, y luego veremos qué ha pasado. Si no ganando pudiéramos…. Pero…"

Nacho Martín. "Trabajo con ellos todos los días. Les veo entrenarse y les analizamos en vídeo, entrenamientos y partidos. Hace muchas cosas bien. El otro día me cuesta encontrar una acción que hiciera mal. Tiene áreas de mejora, sobre todo en aspecto defensivo, pero con balón tiene todo lo que a mí me gusta del juego y de un centrocampista".

Eldense. "Es un equipo muy directo. La posesión la tiene casi siempre en campo contrario. Tienen muy buen balón parado. Mateu tiene un impacto muy sobresaliente. Vive también mucho del error del rival, de una pérdida, o segunda pelota. Sacan mucho rédito a ese tipo de acciones".

Afición en Elda. "Hemos tenido unos números muy buenos en El Molinón gracias a la gente. Cuando estás en el campo sientes una recompensa más inmediata cuando sientes ese aliento. Fuera parece que hemos jugado en muchos campos en El Molinón. El aliento le supone una carga muy alta de energía el jugador. Hay un factor que no es medible, pero es real".

Rotaciones en el Eldense. "Dificulta en cuanto a perfiles, pero modifica un poco y deja una incertidumbre abierta. En cuanto a modelo de juego, no va a cambiar".

Preparación de la semana. "Lo hemos hablado con naturalidad (presión y motivación). Hay que afrontar el partido sabiendo lo largo que es y que podemos tener algún revés en el partido. Nada distinto a lo que ya hayamos podido vivir. Ya hemos remontado partidos. Tenemos las herramientas para competir bien y superar dificultades".

Play-off a costa de Oviedo o Racing. "Me es indiferente. Si lo conseguimos, el equipo llega muy bien. No siento que haya ni cansancio, ni hastío, ni baja condición física. Veo una energía muy alta. Lo que nos jugamos hace que todo sea más mental que otra cosa".

Discurso. "Con los años he aprendido a hablar menos y decir más. Dar el mensaje que tengo que dar sin adornos ni explayarme. Después de 42 jornadas hasta yo estoy cansado de escucharme".

Cómo está el entrenador. "Estoy muy bien. Me siento un afortunado. El otro día estaba tremendamente emocionado en el recibimiento y el partido. Fue un regalo que me ha dado la vida. Ser entrenador del Sporting es una suerte increíble. Me hace muy feliz estar acompañando al equipo al sitio que creo que le corresponde".

Último partido en el Sporting. "Ya se verá cuando acabemos. Nos sentaremos y veremos lo que quiero yo y lo que quiere el club".