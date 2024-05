Portería Sur apuesta por los de casa: "Son los que más lo sienten"

Si hay una peña especialmente inquieta entre el sportinguismo, esa es la peña Portería Sur. Se fundó en el gijonés Polígono de Pumarín en 2004, acabó después trasladada a otro de los barrios más populares de la ciudad, el de El Llano,y ahora busca nueva sede tras el cierre del local donde habitualmente se concentraban. Dicen de esta peña que tiene mucho de su presidenta, Mari Llorca, probablemente la mujer sportinguista más revoltosa y viajera de la aventurera Mareona. "No le deseo el mal a nadie, solo quiero que pierda el Oviedo y ganemos nosotros", espeta. Un resumen compartido por muchos sportinguistas ante la final de Elda.

"Al equipo hay que decirle que cuento con los jugadores de casa en este partido. Son los que lo sienten, los que están marcando y decidiendo los goles últimamente. Espero que nos den una alegría en Elda", afirma Mari sobre el sentir de la gente de su peña, formada por unas tres decenas de socios de los que la mitad siguen fieles desde los inicios. Ella, la presidenta, es puro nervio, una mujer que derrocha energía. Vive su segunda etapa al frente de este colectivo, en el que lleva al frente los últimos doce años. "Toy buscando ya un relevu generacional", asegura. Pero ahí sigue, al pie del cañón.

Mari Llorca es popular entre el sportinguismo por distintas razones. Vivió de cerca la época dorada del club siendo una habitual en El Molinón y también en los desplazamientos del equipo cuando, especialmente las mujeres, no eran muy bien recibidas en círculos como los campos de fútbol. Además, fue una de las personas de mayor confianza de Pepín Braña durante los años en los que éste estuvo al frente de la Federación de Peñas Sportinguistas. "Llevaba yo el coche y no me faltó un rincón de Asturias por visitar para estar presente en cada acto", recuerda de una época en la que Redondo y Cundi se unían en muchas ocasiones para completar la representación del club rojiblanco. Echa de menos la época en la que "todo era más fácil. Ahora hacerse con una entrada para ir fuera con el equipo parece tarea imposible".

Con todo, Portería Sur ha contado con representación esta temporada en muchas de las salidas del Sporting. "Ferrol, Alcorcón, Leganés, Miranda, Burgos, qué se yo, no me acuerdo de todo ya", desliza Mari, quien remarca que "ha sido gracias a las entradas que disponemos a través de Aficiones Unidas, ya que pertenecemos a la Federación de Peñas Sportinguistas". No estarán en Elda en esta ocasión, pero vivirán con pasión el desenlace de una temporada en la que tienen muchas esperanzas puestas por ver al equipo dar el salto de categoría. "Hay que ganar como sea. Seguro que será suficiente para acabar entre los seis primeros", comparten. Mari toma la palabra para darle un poco de picante al asunto, para dar cuenta de la rivalidad que también esconde este pulso final por dos plazas del play-off entre el Racing, el Oviedo y el Sporting. "Mi madre nació en Santander, y aunque no le tengo mucho cariño al Racing, prefiero que se metan ellos y nosotros, claro", concluye entre risas. Cosas de Mari.

Suscríbete para seguir leyendo