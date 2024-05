Así vivirá Álex Varela, el invidente símbolo de superación en la afición del Sporting, el partido en Elda: "Sobre todo, mentalidad positiva"

Hay muchas maneras de vivir el sportinguismo. La de Álex Varela Rodríguez (Mieres, 1994) tiene una pureza especial. Nació con una discapacidad visual degenerativa que le ha llevado a disfrutar y sufrir con su equipo de una manera distinta a la de cualquier otro seguidor rojiblanco. "Sufro una ceguera parcial. Tengo un pequeño resto de visión, poco, a nivel residual", detalla. No se ha perdido ni un partido en El Molinón esta temporada. Viajó también a Ferrol a apoyar al equipo. Como los sueños ni se ven, ni se tocan, él elige sentir cuando se le pregunta por su equipo y las opciones de conquistar una plaza de play-off en la última jornada de Liga: "Tengo la sensación de que lo vamos a conseguir".

Álex, junto a su perro «Malik». | Á. G. / Ángel CabranesÁ. C.

Álex Varela puede ser un desconocido para muchos. No para la mayoría de aficionados del Sporting. Su fiel sportinguismo le ha llevado a ser uno de los seguidores más queridos y reconocibles entre la Mareona. Junto a su perro guía, "Malik", un labrador negro tan tranquilo y espabilado como su dueño, se le ha podido encontrar entre quienes apoyaron el masivo corteo desde Pelayo a El Molinón el pasado domingo, cuando el equipo salvó el primer "match ball". En los últimos tiempos se ha integrado en la peña sportinguista Los Guajes, donde ha notado un "feeling" especial. "Siento que hay muy buen ambiente y animan como los que más", comenta. Ese sentir de Álex se repite durante la conversación. Parece el mejor hilo conductor para explicar los lazos que le unen desde pequeño con el Sporting. El equipo que abrazó desde que "mi padre (Modesto) me empezó a llevar de niño a El Molinón", al poco de mudarse, "con 4 o 5 años, de su Mieres natal, a Gijón.

Álex tiene en el Sporting una fuente de motivación que ha ayudado a él y a su familia a sortear los obstáculos de la vida. Varios. Difíciles. Belén, su madre, "también tiene una discapacidad visual. Es algo congénito, como mi caso". El hermano gemelo de Álex, Abraham, sufre una parálisis cerebral "además una discapacidad visual" y su otro hermano, el pequeño, Enol, también está afectado por una "discapacidad visual". En su casa de la gijonesa calle de Munilla residen todos junto a su abuela, Fernanda Gómez. Allí se respira sportinguismo, asegura Álex. También una capacidad de superación que aplica cuando le toca hablar del desenlace de la temporada y su manera de vivir los partidos.

"Cuando voy a El Molinón, cojo la radio, me pongo los cascos y así tengo apoyo auditivo de lo que va pasando. A la vez, cojo el teléfono móvil y pongo el partido en directo para seguirlo en imágenes. La amplío con una aplicación que se llama lupa y más o menos ya sé lo que está pasando. El balón me cuesta más percibirlo, pero sí algún color, la zona del campo...", explica sobre su fórmula para no perder detalle desde su butaca, situada en la tribuna oeste, alta. "No es la primera vez que me quito la cámara y la radio y me dejo llevar por la gente, ¿eh? Por el ambiente sabes ya perfectamente si hay opción de peligro o todo lo contrario", prosigue entre carcajadas. No irá a Elda, pero ya tiene todo preparado para vivir la última jornada con un seguimiento a tres bandas. "En la tele grande de casa pondré el partido del Sporting. Me pongo muy cerca y consigo ver algo. En el portátil seguramente pondré el partido del Oviedo, y en el móvil, el del Racing. Y por supuesto, todo escuchando la radio", explica. "Y si la cosa va bien, habrá que bajar a un bar a celebrarlo con la gente", continúa con una amplia sonrisa.

La mesa sobra la que apura un descafeinado, en la cafetería La Regence, sede de la peña Sentimiento Rojiblanco, de la que forma parte su padre, está decorada con imágenes del último ascenso al Sporting a Primera División. "La sensación el año del ascenso de los Guajes es que iba a El Molinón y pensaba: ‘aquí huele a Primera’. Esta temporada, si por el tema de la afición nos dieran puntos, ya olería también a Primera", desliza. Él, un luchador nato que acaba de iniciar los estudios de Psicología en la Universidad Alfonso X el Sabio, comparte un mensaje con los futbolistas del Sporting. "Tiene que ser una semana de mucha tensión para los jugadores. Les diría que mantengan, sobre todo, mentalidad positiva. Tener pensamientos positivos, en plan voy a ganar, también te ayuda. Que lo den todo, independientemente de ir perdiendo o de otros resultados. Que se animen. Lo que pensamos también repercute en lo físico. Lo vamos a conseguir", concluye Álex.

"Malik", el labrador más rojiblanco

"Él siente mi estado de ánimo. Si perdemos, él también está triste. Si ganamos, se suele poner contento". Álex cuenta cómo "Malik", su perro guía, se mimetiza con su pasión sportinguista. "Me acompaña en los partidos de El Molinón. Tiene un buen sitio en la grada. Está resguardado del frío y la lluvia. A mí me da igual mojarme, ya me arreglo con un chubasquero, pero él...", detalla de un labrador con el que ha compartido siete de los ocho años de vida del animal. Confía en terminar el domingo celebrando juntos la victoria y el pase al play-off. Una promoción en la que, reconoce, no le gustaría compartir con el Oviedo. "Quedar por encima del eterno rival ya sabe que siempre es un punto extra, se ascienda a Primera División, o no", desliza entre risas.

