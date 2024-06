Baruyu tiene la respuesta a las preguntas del Sporting

"Que no decaigan. Hay que intentar hacer lo que tienen que hacer". La peña sportinguista Baruyu vivirá el partido del Sporting en Elda desde diferentes puntos de Asturias y hasta de España. Fundada en 1992 en el gijonés barrio de Perchera, en la actualidad cuenta con una cuarentena de socios de los que dos "son de Cangas del Narcea". Los hay que seguirán el partido de los rojiblancos desde Cádiz. Es el caso de Alfonso Torío, presidente, aprovechando sus recién estrenadas vacaciones: "Lo veré desde la tablet, en Conil. ¡Claro que confío! No nos queda otra. Ya subimos en situaciones más complicadas. Era más difícil conseguirlo en 2015 y acabamos subiendo a Primera División. ¿Por qué no lo vamos a hacer ahora?".

Han cambiado muchas cosas desde que la peña sportinguista Baruyu echó a andar. "Cuando empezamos éramos todos unos chavales. De aquella viajábamos mucho. Era fácil hacer siete u ocho viajes por temporada para acompañar al equipo. Siempre nos caracterizamos por eros, aunque ahora ya, es diferente", recuerda Alfonso Torío. "Te casas, empiezas a tener guajes, la situación es distinta. Con todo, esta temporada hicimos dos desplazamientos, a Miranda de Ebro y a Burgos. En ambos hicimos noche. Antes había mucho de ir y volver en el día", continúa quien lleva al frente de este colectivo prácticamente desde los inicios. "Fui vicepresidente el primer año, y desde entonces hasta ahora, ahí seguimos, al frente de ello", explica.

Lo que se sigue manteniendo en la peña Baruyu es su sede, el Bar Coto, en la gijonesa calle de Munilla. Es el punto de reunión de muchos de los socios y un lugar donde continúan muchos de los debates iniciados en El Molinón. "Si nos metemos es porque fallará el Oviedo. No veo yo al Racing perdiendo la última jornada en el campo del Villarreal B", continúa Torío. "Oye, que por otra parte, mejor, ¡eh!", añade con un punto de picardía hacia el eterno rival. "Lo que se pide es que gane el Sporting y después, si da para el play-off, fenomenal, y si no da, pues qué se le va a hacer. Mala suerte. Pero hay que ganar", concluyen desde la peña sportinguista Baruyu. "Y si después hay que moverse para apoyar en la promoción, ya se verá", rematan antes de despedirse.

