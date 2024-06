Ellos saben el camino a Primera: los siete ascensos a Primera de los futbolistas del Sporting

Entre todos suman siete ascensos de Segunda a Primera División en España. Rubén Yáñez, Pablo Insua, Róber Pier y Roque Mesa son los únicos futbolistas de la actual plantilla del Sporting que saben lo que supone llegar a un final de temporada con el máximo premio posible en juego y alcanzar el éxito. Los cuatro reciben a LA NUEVA ESPAÑA en uno de los salones del edificio principal de la Escuela de Mareo. El mismo en el que Hassan mata el tiempo jugando al ping pong mientras charla con Nacho Méndez, deseoso de reaparecer en un hipotético play-off. Todos quieren aumentar la cuenta esta temporada en el Sporting. Antes, toca superar una prueba de fuego, ganar o ganar en Elda, y esperar que el Oviedo no pase del empate en Eibar o el Racing de Santander pierda en su visita al Villarreal B. "La clave está en no bajar los brazos en ningún momento", subrayan. En el ambiente se respira concentración y confianza.

Rubén Yáñez ascendió con el Huesca en la temporada 2019-20. Esa misma campaña compartió vestuario con Pablo Insua, el rojiblanco que más veces ha vivido el salto a la máxima categoría. Lo hizo tres veces. Al conseguido con los oscenses hay que sumar el firmado con el Leganés en la campaña 2015-16, siendo además el autor del gol que certificó el ascenso en la última jornada, y el logrado en la campaña 2013-14 en el equipo en el que se formó, el Deportivo de La Coruña. Quien también jugó en el Dépor es Róber Pier, quien no participó en aquel ascenso, pero sí lo hizo en las filas del Levante, en la 2016-17. La nómina se completa con Roque Mesa, "hombre ascenso" por partida doble. Lo logró primero en el club donde deslumbró en Primera División, la Unión Deportiva Las Palmas, en la 2014-15, y repitió años después, en la 2021-22, en las filas del Valladolid. El canario, el que más recientemente lo ha conseguido, quiere "un tercero".

"No hay que relajarse ni pensar que pueda estar todo hecho. Hay que luchar hasta que el árbitro pite el final del partido", señala Rubén Yáñez, el primero en tomar la palabra. "Tenemos que mantener la calma y la cabeza fría. Este tipo de partidos son muy largos y no son fáciles. Si hacemos las cosas bien y aplicamos todo lo que hemos trabajado, seguramente nos lo llevaremos", añade Róber Pier. Pablo Insua, su tantas veces compañero en el centro de la defensa, hace hincapié en ese aspecto. "Tenemos que seguir haciendo las cosas bien que hemos hecho a lo largo de la temporada. Mantener esa línea. Aunque sea un partido determinante, no significa que por ello tengamos que hacer ahora cosas diferentes. Sabemos nuestras fortalezas y tenemos que seguir aplicándolas", subraya el gallego. Roque Mesa solo visualiza la victoria. "Tenemos que hacer nuestro trabajo, ganar. Y luego, esperar lo que pasa en los otros partidos. No es otra cosa que lo que hemos hecho a lo largo de la temporada: sumar de tres y si tenemos el premio de jugar el play-off, será un añadido que afrontaremos de manera diferente. Siempre lo he dicho: una promoción no tiene nada que ver con la Liga. La afrontaremos, si Dios quiere, para subir como sea a Primera", destaca.

La ambición del vestuario del Sporting va más allá de atar la victoria ante el Eldense, aunque con cautela. "El equipo llega muy fuerte", subraya, de nuevo, Roque Mesa. "La victoria ante el Eibar ha dado un plus anímico, vamos con mucha confianza. Vamos a conseguir primero esos tres puntos", remarca el canario. "Hemos demostrado de lo que somos capaces en un partido súper complicado como lo fue el de la pasada jornada. Creo que ese partido es un ejemplo de lo que puede suponer una eliminatoria de play-off. El equipo mostró lo competitivo que es. Por eso hay que mantener esa línea", añade Pablo Insua.

El vestuario no es ajeno a que no estarán solos para conseguirlo. En Mareo ya se prepara una despedida multitudinaria para la expedición rojiblanca antes de emprender viaje a Elda, y en el Nuevo Pepico Amat estará cerca de un millar de sportinguistas apoyando desde las gradas. "Es una locura la afición del Sporting. Están en todas partes, en cada viaje hay un momento de sportinguistas. Ahora, que es una cita especial, no dudamos que su apoyo también será especial. Como lo ha sido en Leganés o en muchos otros campos. Ojalá podamos celebrar con ellos esa victoria que nos meta en el play-off", destaca Róber Pier. "El equipo sabe perfectamente que tenemos a toda esta gente detrás de nosotros. El apoyo está siendo incondicional. No ahora, sino a lo largo de toda la temporada. Agradecemos mucho ese aliento que la verdad que nos da fuerza para seguir creyendo y demostrar, sobre todo al fútbol español, que somos un equipo grande", concluye Rubén Yáñez.

