El Sporting en un domingo a tres bandas: todos los detalles de la previa ante el Eldense

Ganar y esperar. Las cuentas del Sporting solo pasan por ganar esta tarde en su visita al Eldense (Nuevo Pepico Amat, 18.30 horas). Es la única vía que da opción a recuperar una plaza de play-off en la última jornada de Liga. Para ello debe contar con que el Racing pierda en su visita al Villarreal B o que el Oviedo no pase del empate en el campo del Eibar. También le valdría un triple empate a 65 puntos. Todo en el aire para un desenlace en el que Miguel Ángel Ramírez medita dar continuidad al once que venció la pasada jornada, con la duda de si Nacho Martín volverá a saltar de inicio superada ya su lesión.

15 jornadas en puestos de play-off. Otras 6 jornadas segundo, en ascenso directo. El Sporting ha estado 21 de las 41 jornadas disputadas hasta el momento en puestos de privilegio. A ellos quiere volver en el último acto, en el partido que pondrá fin a la fase regular y decidirá quiénes continúan en la carrera para pelear por el ascenso.

Con el Valladolid con el billete asegurado a Primera División, y Leganés y Eibar disputándose la otra plaza de ascenso directo, los gijoneses aspiran a escalar al quinto o al sexto puesto en una de esos finales de infarto de los que tantas veces ha salido ganador el Sporting.

La plantilla viaja a Elda con las únicas bajas por lesión de Nacho Méndez y Gio Zarfino. No se han quedado en Gijón. Miguel Ángel Ramírez ha desplazado a todos sus futbolistas, con el añadido de un tercer portero, el guardameta del filial Florentin Bloch. Falta por ver si el entrenador está decidido a repetir el once visto ante el Eibar o premia a alguno de los que dieron el impulso final hacia la victoria en la segunda parte. Entre ellos, un Nacho Martín capaz de equilibrar un centro del campo falto de tempo y balón.

El Sporting se encontrará en el Nuevo Pepico Amat a un Eldense que ha alcanzado la última jornada sin apreturas. Los alicantinos llegan con la permanencia resuelta tras dar la sorpresa hace una semana en el Martínez Valero, donde dejaron al Elche sin play-off con una victoria de mérito. Abrió una semana con tres días de descanso para una plantilla que ha reiterado, por activa y por pasiva, su compromiso por pelear la victoria esta tarde. Está avisado un Sporting acostumbrado a dar la de arena a domicilio.

El Sporting ya sabe lo que es ganar esta temporada al Eldense. Lo hizo en la jornada 17, por 2-0, con goles de Gaspar y Djuka. No estará solo el equipo gijonés. La Mareona ocupará al completo uno de los fondos del campo del Eldense. Se espera cerca de un millar de rojiblancos para hacer posible el sueño de seguir peleando por el salto a la máxima categoría del fútbol español.

Con 50 puntos en el zurrón, el Eldense, tan relajado que estuvo de lunes a jueves sin entrenar, abrochó la permanencia con una victoria por 1-2 en Elche en la jornada anterior que ya está en los libros de historia de un club que hasta hace dos telediarios agachaba la cabeza cuando compartía ascensor con el vecino ilicitano. "Es un equipo que ha sorprendido, se ha adaptado muy a la categoría", analiza Rubén Suárez, exjugador, entre otros equipos, de Sporting, Elche, Levante y Almería.

Rubén asemeja al Eldense con otro recién ascendido, el Racing de Ferrol, por el espíritu gremial que define a ambos conjuntos. Lo cierto es que pocos contaban con que el Eldense llegase a la última fecha con las chancletas puestas y la cabeza en Punta Cana. De eso, precisamente, debe sacar tajada el Sporting, incide el exfutbolista: "Cuando ya has cumplido el objetivo, la tensión no es la misma. Estás pensando en no lesionarte, en el siguiente contrato… El que diga que la intensidad es la misma está mintiendo". Muy diferente, cae de cajón, es la actitud de los jugadores del Sporting ante el partido. Bien lo sabe Suárez, que se vio en tesituras análogas en más de una ocasión: "El futbolista se pasa toda la semana con ganas de jugar, los días se te hacen largos. La motivación va sola. Estás tan metido que hasta tienes que frenar las piernas".

"Tienes que demostrar al equipo contrario desde el minuto uno que no vas a conceder nada, meter la pierna e ir a muerte a los balones divididos", apostilla el exfutbolista rojiblanco, convencido de que el Sporting "va a volar". ¿Y cómo afecta a los jugadores del Sporting depender de que el Racing pierda y/o el Oviedo no gane? ¿Es posible abstraerse por completo de lo que suceda en La Cerámica y en Ipurua? Rubén lo tiene claro: no. "Es inevitable estar pendiente de los otros resultados. Cuando ascendí con el Levante, dependíamos del partido del Hércules. Terminamos la primera parte ganando 3-0, y nos arrimábamos cada dos por tres a ver cómo iba el otro partido. Pero es cierto que si te está costando ganar es diferente", admite.

Para el Eldense, la de hoy puede ser una jornada de despedidas dolorosas, empezando por la del entrenador que ha ascendido primero y mantenido después al equipo en Segunda, un Fernando Estévez que termina contrato y cuya compleja relación con la dirección deportiva del club hace prever que no va a renovar. También tienen muchas papeletas de salir los dos laterales titulares, Marc Mateu y Toni Abad, casi descartados por molestias físicas para el compromiso contra el Sporting. El que sí estará es el portero Ian Mackay, que llegó en invierno como tercer portero y ha acabado haciéndose con la titularidad merced a actuaciones convincentes con las que está enterrando la mala fama que le granjeó la grotesca actuación que evitó el ascenso del Deportivo contra el Cartagena. También se espera a Juanto Ortuño, jugador bandera y máximo goleador con 11 goles (tres de ellos en los últimos cuatro partidos) de un Eldense proclive a acunarse en su campo que apoya su ofensiva en la capacidad del delantero de descolgar balones largos.

