Historias por el ascenso, los relatos de los socios desde las largas colas en las taquillas de El Molinón: "Hay nervios pero mucha ilusión"

No parecía una jornada laboral, sino un día festivo. Decenas de seguidores formaron largas colas en el entorno de El Molinón para hacerse con entradas de cara al Sporting-Espanyol de la primera eliminatoria de play-off por el ascenso a Primera que se celebra este domingo (21 horas en El Molinón). La venta de entradas va a un ritmo trepidante; hasta el punto de que el club ha notificado ya que se han vendido más de 1.500 entradas bajo esta fórmula. En las colas había de todo: aficionados del Sporting que se interesaban en acudir al partido pero que no son socios, como José María Martínez con "orgullo e ilusión"; por supuesto abonados que acudían a retirar localidades como María Jesús Rodríguez (socia 10.034) y que admitía que ya había quién le había pedido con celeridad una entrada y llegaba a las cercanías del campo con "nervios y emoción" a partes iguales y con un deseo, común en la mayoría "que no toque derbi asturiano en la final". El grueso del sportinguismo lo tiene claro: no quieren derbi bajo ningún concepto. "No es un tema de miedo sino de que nadie quiere verse perdiendo ese partido. Además, también de seguridad", afirma Carlos Gómez, otro hincha presente en los aledaños. También había un tercer tipo de aficionados en las colas: aquellos que acudían a retirar el suplemento, pero que, por circunstancias, aún no tienen compromisos para sacar entradas. Es el caso de Escolástica Díaz, socia número 1.511. Ella ha tenido que pagar 10 euros de suplementos. "Con muchos nervios. Y con mucha ilusión", confiesa la hincha. "El Oviedo lo va a tener todavía más complicado que nosotros ante el Eibar", se escucha de fondo. "Queremos un Sporting-Eibar en la final. Es lo mejor".

Las taquillas son un hervidero de emociones. Todos tienen los nervios a flor de piel. Hay seguidores que prefieren no decir nada, por si una opinión se les vuelve en contra. Aparece ahora José Antonio Álvarez. Es el abonado número 3.472. Él es cauto. Tiene tanta ilusión como "respeto".

La venta de entradas para el público en general estará a la venta el jueves (18.30 horas).