El primer fichaje del Sporting se despide en redes sociales de su ex equipo: "Desde el primer día me he sentido un ferrolano más"

Jesús Bernal, que será el primer fichaje del Sporting de Gijón con vistas al proyecto 2024-2025, en una operación avanzada por LA NUEVA ESPAÑA en exclusiva, se ha despedido esta mañana del Racing de Ferrol y sus aficionados en redes sociales. El medio aragonés está cerrado al cien por cien por el club rojiblanco para las próximas tres temporadas. "Es difícil encontrar las palabras después de estas dos temporadas de ensueño. Gracias a la familia ferrolana por acogerme en vuestra casa, vuestro hogar al lado del mar. Desde el primer día, me he sentido un ferrolano más (...) Me llevo grandes recuerdos y grandes amistades. Familia ferrolana, ha llegado el momento de decir gracias por hacerme cumplir los sueños, ahora toca partir", dice el futbolista en la publicación que ha compartido con sus seguidores en Instagram.

El club rojiblanco anunciará el fichaje cuando el jugador supere las pruebas médicas. Pero todo está ok y listo. Y un ascenso, no cambiaría nada.