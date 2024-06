EBAU rojiblanca en Gijón: "Se sufre más con el Sporting que con los exámenes"

–¿Se pasan más nervios antes de entrar a la EBAU o el domingo con la clasificación del Sporting?

–Si se falla hoy, se puede volver en julio. Al Sporting solo le valía ganar.

Nacho Herrera firma la frase de arriba y es uno de los cientos de estudiantes que ayer debutaba en la EBAU. Mientras la mayoría de ellos revolvía sus apuntes para dar un último repaso antes del examen, este alumno del IES Jovellanos daba toques con un balón de fútbol junto a otros ochos compañeros entre los aularios norte y sur del campus universitario de Gijón. "No se puede entrar con la cabeza comprimida, hay que relajarse", asegura otro. Los nueve, rojiblancos hasta la médula, tienen claro que el Sporting va a conseguir el ascenso. Ven en la afición el principal baluarte del equipo para encarar un play-off en el que no dudan al elegir a quién querrían en la final: "Al Oviedo". "Subir y encima ganándoles en El Molinón sería lo mejor", coinciden.

Miguel Fernández, Raúl Puerta, Antonio Rodríguez, Jorge Flórez, Marcos Remis, Pepe Álvarez y Lucas Alonso. / Marcos León

Pepe Álvarez tuvo claro antes de salir de casa que la camiseta que se iba a poner era la del Sporting. "La de Cote", puntualiza, mientras se quita la mochila para mostrar el dorsal del lateral izquierdo rojiblanco. "La puse porque es el mejor en el césped y me dará suerte", asegura convencido, como también lo está de que va a sufrir menos con el examen que el domingo. "Esto depende de mí y lo otro no", explica con una sonrisa este estudiante del IES Montevil, que como sus compañeros, también todos sportinguistas, no dudan de que el Sporting celebrará el ascenso el próximo 16 de junio en El Molinón: "Queremos que sea contra el Oviedo".

Un grupo de estudiantes sostiene una bandera del Sporting. / Marcos León

"Vamos a ganar a todos", dice con firmeza Álvaro Pesquera, vestido de rojiblanco, casi cuando su nombre suena para entrar por la puerta del aulario norte de la politécnica. "Todos somos sportinguistas y estamos con el equipo. Este año vamos a subir", coinciden sus compañeros Álvaro Rodríguez, Juan Carlos Valcárcel y Pelayo Quintes, quienes tienen tanta confianza en el Sporting que creen que "el examen va a ser un poco más fácil que vencer en el play-off".

