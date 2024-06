Nacho Méndez, sus recuerdos del play-off de 2018 y un mensaje para el optimismo: "Prefiero empezar la eliminatoria en El Molinón"

Nacho Méndez, medio del Sporting, se mostró confiado en las opciones que tiene el club rojiblanco de clasificarse para la final de play-off. El de Luanco dio un pequeño paso esta mañana e hizo trabajo parcial. Aún no está descartado al 100% para el domingo. "Veremos si llego para el partido del domingo, quedan todavía muchos días. Que se juegue de domingo es positivo porque me da mayor margen. Las sensaciones están siendo buenas".

Riesgo recaída. "El riesgo siempre existe, son partidos para tomarlos, pero también son partidos para estar al 110% y es lo que necesito para antes del domingo, tengo que encontrarme bien durante la semana para estar al 100% tenga los minutos que tenga. Por más que me muera de ganas por estar en un partido así lo importante es el rendimiento y el equipo, que está por encima de cualquier cosa".

Espanyol. "Sabemos que ellos vienen del descenso del año pasado y se les exigía el ascenso directo. Aun así, llegados a este punto la temporada termina y todo se resetea. Han perdido esa oportunidad y ahora sus opciones de volver a Primera son las mismas que los otros 3 equipos que están en play-off. Los ánimos se calmarán y se centrarán en ir al 100%. Es una experiencia nueva para nosotros, con la responsabilidad que tenemos por la ilusión que despierta a tanta gente en Gijón»"

Fiesta Elda. "Fue un día muy bonito el de Elda. Decía en Santander que veía con cierta envidia a un grupo de amigos que acudieron en ese desplazamiento masivo viéndolo yo desde dentro. Somos unos privilegiados por tener toda esa gente detrás, cómo se desviven con nosotros. Vivirlo ahora con mis amigos en la grada fue una experiencia muy chula. Sufrí muchísimo, más que estando dentro, pero nos llevamos la alegría final". Estando fuera oyes un poco de todo. Al final no creas soy muy fan de ver los partidos desde la grada. Las cosas se ven de otra manera, con cierta distancia. Hay más fanatismo, las emociones están a flor de piel. Es una pasada. Sirve para ser un poco más consciente de todo lo que se genera»

Ascender. «Ascender con el Sporting supondría todo. Todavía no sé si somos del todo conscientes, echando la vista atrás y viendo lo difícil que es conseguirlo. Yo lo intento a menudo, llevo bastante tiempo aquí y es el primer play-off que puedo jugar. Nunca lo tuve tan cerca. Es todo ilusión y ganas de disfrutar esta oportunidad que nos hemos ganado. El objetivo final es ascender, no puede ser otro. Es un sueño, con mucho trabajo detrás, muchas experiencias vividas desde pequeño, los ascensos anteriores... Sueños que se te pasan por la cabeza mucho, pero nos queda mucho todavía para lograrlo, con dos eliminatorias durísimas".

Play- off 2018. "Recuerdo ver el partido del Valladolid en la grada. Fue una eliminatoria complicada aquella en la que el equipo había sufrido mucho en la segunda vuelta para poder alcanzar esa oportunidad y no llegó de la mejor manera y al rival le salió la eliminatoria perfecta. Hay que poner énfasis y atención en los pequeños detalles, ser firmes en las áreas, controlar la estrategia, minimizar riesgos y errores. Son partidos de 180 minutos, no podemos volvernos locos. Tenemos el primer partido en El Molinón, donde está nuestro punto fuerte, es favorable jugar el primero en casa y tenemos que aprovecharlo»

Ida en El Molinón. «Prefiero empezar la eliminatoria en casa. Necesitamos ganar, no nos vale el empate por la ventaja clasificatoria del Espanyol. En casa hemos sido muy fuertes todo el año y sacar un resultado positivo en la ida puede ser muy favorable para estar cómodos fuera de casa pudiendo esperar un poquito más y ser peligrosos en transición, porque nos ha costado algo más cuando hemos tenido que ir a tumba abierta".