La Folixa no teme a nadie, la historia de la mítica peña del Sporting: "No nos da miedo el Oviedo en una final, si llegamos nos da igual el rival"

Hay partidos que provocan decisiones inéditas para los aficionados. Como por ejemplo la que, con mucho gusto, se ha visto obligada a tomar la célebre Peña Sportinguista Folixa para que todos sus afiliados vayan el domingo a El Molinón a ver ese Sporting- Espanyol, que ya es uno de los encuentros más esperados por el sportinguismo en muchos años.

Este colectivo, con sede en el local La Botica, de Ribasesella, fletará un autobús solamente para sus afiliados. En total, son unos 30. Y casi todos –más de 25– son socios y estarán en el campo municipal gijonés para dejarse la garganta para que su equipo del alma le plante cara a todo un Espanyol y después, el jueves, llegue con todas las opciones de ascender en Barcelona. "Claro que confiamos en ganar. Como llevamos confiando toda la temporada", explica David Pérez, uno de los integrantes más activos de este colectivo que forma parte de Unipes. "Lo importante para el domingo es sacar una buena renta para el partido de vuelta", señalan en el colectivo de hinchas a cerca del partido en El Molinón.

El ascenso sería para ellos el colofón a un año muy importante. Porque, cuentan, Folixa, una peña muy dinámica, cumplió hace unos meses diez años de vida. Y qué mejor manera de volver a celebrar ese décimo aniversario que con lágrimas de felicidad. Explican en la peña con el ánimo y entusiasmo disparados que no temen a nadie de cara a una hipotética final. Tampoco al Oviedo. "No nos da miedo el Oviedo. Ya les ganamos en Liga, y les podemos volver a ganar de nuevo ahora en play-off. Si llegamos a la final, no nos importa el rival. Que sea el Eibar o el Oviedo, da igual, no importa, porque lo que sí importa es que el Sporting llegue a esa eliminatoria y después termine ascendiendo a Primera", reflejan con enorme equilibrio.

–¿Y estará algún miembro de vuestra peña el jueves en Barcelona para ver la vuelta? se le pregunta al colectivo. "Si hay entradas, seguro que alguno se anima", responden convencidos y sin prestar demasiada atención a que la fecha, jueves, a las 21 horas, día laborable, provoque a muchos dolores fortísimos de cabeza para conciliar el entusiasmo de un hincha con las responsabilidades laborales. Aquellos que no puedan ir, los que no tengan entradas o sean incapaces de encontrar un hueco en sus agendas apoyarán de forma telemática. Muchos desde la sede de la peña, en la Botica.

