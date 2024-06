La Mareona llena las calles de Gijón de sportinguismo: "Hay que apoyar al equipo, a ver si subimos a Primera de una vez"

Gijón aviva su sportinguismo en la semana más importante de la temporada (por ahora). El llamamiento de la Grada 1908 para engalanar la ciudad de rojiblanco va calando. De eso se trata, de llenar las calles con los colores del equipo para que plantilla y cuerpo técnico sientan el aliento de la afición ya días antes del crucial partido ante el Espanyol. Un inicio de play-off que, tras la victoria en Elda, se vislumbra con "optimismo", como refleja María Menéndez, encargada de la tienda Toscana y Trench, en cuyo escaparate hay varios maniquís perfectamente uniformados con camisetas sportinguistas. "Algunos clientes nos las piden, pero no las vendemos", bromea Menéndez, que aboga por darle "un toque rojiblanco" a la ciudad. "Hay que apoyar al equipo, a ver si subimos a Primera de una vez, que hace mogollón que no estamos en esta situación", asegura la trabajadora.

Dice María Menéndez que le gusta más el Sporting que el fútbol. "Mereció la pena el sufrimiento de la temporada", asevera tras un curso en el que la afición ha pasado por diferentes estados de ánimo. Sobre una hipotética eliminatoria contra el Oviedo para dilucidar la última plaza en Primera División, Menéndez hace un regate maestro. "Mejor que sea el Eibar en la final", afirma María Menéndez. En la tienda de regalos Marvelous, sobre el mostrador aparece un puzle en 3D que representa el escudo del Sporting. "No está a la venta, pero lo conservo para mí", comenta uno de los encargados, Esteban Tamés, un "sportinguista de toda la vida" que siguió el encuentro ante el Eldense por redes sociales pues le coincidía con el horario laboral. "Ojalá vivamos otro ascenso", señala Tamés, al que no le importaría dirimir el último billete a Primera con el eterno rival. "Para que sea contra un desconocido, prefiero contra el Oviedo. Y ganarle, por supuesto", sostiene el comerciante, que cree que "ya toca subir" tras varias campañas de sinsabores.

En la tienda Frascos, donde hace años se vendía el perfume del Sporting, se pretende que en unas semanas regrese el olor a Primera. "Hay mucha ilusión", remarca el empleado Toño Grana, que tiene sentimientos encontrados respecto a una final contra el Oviedo. "Sería como una guerra civil, pero estaría muy guapo", subraya Grana. En la librería Paradiso le sacan lustre al pasado para que el futuro inmediato sea brillante. La fotografía de la mítica volea de Quini secunda a un banderín de una final de Copa del Rey entre Barcelona y Sporting. "Tengo un hijo que irá a El Molinón este domingo", cuenta Guillermo Monje, que apunta que la gente "está muy animada" con la posibilidad de ascender. Se palpa y se comparte esa sensación. "Los que vienen por la librería lo comentan", declara Monje, que reconoce el "morbo" que conllevaría un derbi regional en la última instancia del play-off.

Lucía González, socia sportinguista, no duda en utilizar uno de los lemas estrella de la temporada. "Va a salir bien", remarca González, empleada en una administración de Lotería cuyas "gatas de la fortuna" parecen dos jugadoras más. El sentir rojiblanco se nota nada más entrar en el establecimiento. Un cartel reza: "Si quieres hablar mal, habla de tus parientes. Pero nunca lo hagas del Sporting ni de mis clientes". "Era justo que nos metiéramos en play-off. Hicimos nuestros deberes en la última jornada, otros no pueden decir lo mismo", manifiesta González, a la que la situación actual le recuerda a la etapa de Manolo Preciado en cuanto a la conexión entre la plantilla y la afición. "Ha vuelto esa comunión con el equipo que tanto se necesitaba para volver a Primera", reivindica. Marcelino Orviz, de la sidrería Rubiera, no titubea. "Vamos a pasar contra el Espanyol. A los tres rivales del play-off les ganamos en casa y empatamos fuera. Lo repetiremos", afirma Orviz, que estuvo presente en el estadio Nuevo Pepito Amat de Elda. "Cuando marcó el Oviedo, una chica empezó a llorar y le dije que quedaba mucho", asegura. Razón no le faltaba a Marcelino Orviz, que celebra la implicación de la hinchada para no dejar de apoyar al equipo. "La gente joven se ha volcado", ensalza el hostelero.

"Sin la Mareona, no habría play-off", corrobora Álvaro García en la playa de San Lorenzo junto a sus compañeros de clase Diego Gómez-Carrera, Ignacio González y Rafa García. "Esta afición es la mejor de Asturias", enfatiza Gómez-Carrera. ¿Cómo lo ve González para el domingo? "Hay nervios, pero se gana fácil", contesta. "Pasaremos la eliminatoria, pero sufriendo", añade Rafa García. En el Carlin Goal confían en que el E.T. más rojiblanco sea testigo del ascenso. "Los días de partido aquí son una locura", resalta Jairo El Friakh. A escasos metros, Aidan López, de 9 años, se prepara para hacerse unas fotos en El Molinón como regalo por su comunión. Va ataviado con su inseparable camiseta sportinguista. "Hay que ganar", dice el crío, uno de los muchos que ha captado el mensaje. El rojiblanco ya inunda la ciudad. Gijón quiere marcar el primer gol.

