Era la primera vez que íbamos los tres juntos al estadio, por lo que a la emoción del momento había que sumarle los nervios de una final. Si para una generación de seguidores rojiblancos la Segunda División había sido un infierno absoluto, ahora la amenaza de dejar el fútbol profesional era real. Con un mito en el banquillo como Abelardo el milagro de la salvación parecía más cercano, pero la tensión se palpaba desde La Escalerona hasta Casa Aurora. Nunca habíamos visto al Sporting tan cerca del abismo. Fuimos en familia al estadio porque antes de Orlegi se podían comprar entradas juntos sin dejarte todo el sueldo del mes en ello y recuerdo que nos sentamos en lo alto del Fondo Norte. Desde el primer momento nos llamó la atención el ruido ensordecedor de la grada, superior al del ascenso de 2008 contra el Eibar. Cada pelota que tocaba el rival, pitos. Si la posesión del Girona era larga, pitos. Si el entrenador visitante quería dar instrucciones a sus jugadores, más pitos. Era difícil hablar entre nosotros. Aprendimos de Galeano que los estadios vacíos cuentan historias y recuerdan batallas. Seguro que las columnas de El Molinón no olvidarán jamás aquel Sporting 2-Girona 1, un partido ganado por la Mareona. Si Miguel Ángel Ramírez quiere más herramientas para ganar al Espanyol puede ir esta noche dando un paseo y pedir consejo a la vieja Tribunona. Nos toca jugar otra vez, desde el minuto 1. Hay que gritar como nunca, crear un clima insoportable, llenar las calles de la ciudad para que nuestros héroes sepan que, como explicaba Michael Robinson, estaremos ahí si pasa algo. Me da rabia no poder vivirlo en la grada ahora que en vez de tres somos cuatro en casa. Cuatro. A cuatro partidos de Primera. Qué guapo, qué alegría más tonta. Ya lo dice C. Tangana: "Yo era ateo, pero ahora creo".

Suscríbete para seguir leyendo