El otro ascenso de Noceda, la peña de Langreo que se fundó tras el descenso del Sporting en 2016 y es ahora una de las más importantes: "El equipo está a full"

Natalia Vallés no sabía cuando creó la Peña Noceda que todo iría tan deprisa. El éxito vino tras una decepción, en un mal momento, al poco de completarse la campaña de 2016, con el descenso a Segunda División. Entonces ella, entre otros, pensó en que en Langreo se podría crear una peña sportinguista. El proyecto con sede en la sidrería La Corrá ha tenido una acogida que hasta su propia presidenta le sorprende. De momento, el colectivo cuenta con cerca de 170 afiliados, pendiente de la última actualización. "Se ha incorporado mucha gente... Sobre todo chicos jóvenes", apunta.

En una época donde muchas peñas pierden seguidores, esta por el contrario crece a una velocidad endiablada. Natalia lo achaca en gran medida a la energía de la gente joven. Es una idea que no solo tiene esta mujer.

En el club también comparten ese pensamiento y señalan que El Molinón, como la Mareona, se ha rejuvenecido muchísimo. Explican en la entidad que esto es apreciable y se ve en las imágenes de los viajes o en los partidos donde el club juega en casa. También, claro, en el vigor de este colectivo Langreano, que estuvo el pasado domingo en Elda.

La mayoría de los afiliados son además socios. Este dato es apreciable, porque la peña tiene un servicio en autobús cada dos domingos y forma parte del "Directo a El Molinón". Y esos autobús, cuenta Natalia, se llenan. A veces, explica, se necesitan más plazas. Natalia rememora ahora la adrenalina de la victoria en Elda, triunfo que llevó al equipo a estar ahora hablando del ascenso a Primera. Una paliza, pero muy bien llevada.

"Viajamos doce horas de ida y otras doce de vuelta en autobús, y mereció la pena, claro. No íbamos con desánimo, sino con confianza en el equipo", señala Vallés. "El equipo está a full. Confiamos en clasificar al equipo para el play-off". Cuenta la presienta de la Peña Noceda que en caso de ganar, y pasar a la finalísima lo único que a ella le gustaría evitar –si fuera posible– sería enfrentarse al Oviedo. Lo explica con naturalidad: "Preferiría a otro rival, la verdad, por muchos factores. Creo que no es bueno ese enfrentamiento, por la tensión que habría. No sería bueno para nadie. Además, sabemos todo lo que mueve un derbi durante la semana, todo lo que provoca el partido y eso que encima lo hemos vivido en derbis de Liga. Pues en una final de un play-off... No creo que sea sano. Además, el Oviedo se desenvuelve mejor en esos escenarios que nosotros, creo", señala.

Suscríbete para seguir leyendo