Miguel Ángel Ramírez: “El Espanyol puede tener un poco más de presión… Tienen que estar en Primera División”

Miguel Ángel Ramírez, entrenador del Sporting de Gijón, compareció este viernes en las instalaciones de Mareo para analizar el encuentro que se celebra este domingo (El Molinón, 21.00 horas) contra el Espanyol, en el primero de los dos partidos de la primera fase de play-off.

Estas fueron sus declaraciones:

Problemas físicos. “Cali ayer se retiraba con alguna molestia en el gemelo. Pero mañana podrá entrenar con normalidad. Nacho ha evolucionado mucho y muy bien. Puede llegar. Con Queipo y Djuka vamos a esperar si pueden entrenar mañana”.

Importancia partido de ida en El Molinón. “Es muy importante. Tenemos el factor campo, El Molinón, la Mareona… pero tenemos que ser consciente que es un partido de 180 minutos. Tenemos que afrontarlo con paciencia y tranquilidad”.

Ambiente. “Muy bonito. Emoción. E ilusión. La gente está agradecida. Solo percibo palabras de ilusión y agradecimiento”.

Diferencia en Liga. “Puede ser que busquemos algo diferente. Sobre todo no sobrecargar a los jugadores. Viendo el último partido: tenemos que pensar que tenemos quehacer mejorar. Como nos defendieron. Estar abierto a buscar otra estructura”.

Favoritismo. “Lo de la Liga fue un contexto diferente y el play-off no tiene nada que ver. Para mí y mis jugadores sí es un ejemplo de que ya hemos competidnos con ellos y podéis ganar. En clave de autoconfianza… ahí están las pruebas de que podemos competir con ellos”.

Importancia de hacer gol. “Marcar tiene mucha importancia. Todo lo que sea estar hasta el final con posibilidades. Para mí siempre es positivo. Para mí como entrenador y para los jugadores”.

Semana especial. “Con algún cambio en concreto por la altura de la temporada en la que estamos y por lo que os estamos jugando, cambiamos la rutina de mañana y entrenar en El Molinón. Y con el volumen de cargas… eso sí que es diferente respecto a las otras jornadas: porque jugamos en pocos días”.

Entrenar en El Molinón. “Si lo hacemos es porque entendernos que más por nosotros es por la gente. Sabíamos que podíamos devolver el cariño. Uno de los gestos que podíamos hacer es el de mañana. Renunciamos a nuestra rutina por darle a la gente todo lo que nos ha dado este año. Uno se hace jugadores de fútbol para vivir días como el del domingo. No es fácil de manejar… hay que tenerlos bien puestos. Yo siempre digo que los admiro. Desde fuera todos somos campeones del mundo. En ese sentido hay que saber manejarse y no es fácil. Pero también sueñan de pequeños con escenarios como el del domingo".

Espanyol. “El Espanyol puede tener un poco más de presión. Una plantilla para estar más arriba. No lo ha estado, tres entrenadores… hay mucha presión y responsabilidad porque tienen que estar en primera división”.

Reto. “Es de lo más importante de mi carrera. El disputar una Copa Sudamericana y ganarla hay pocas cosas que lo superen; o una Copa Libertadores... pero seguramente es de los más importantes”.

Presión sobre la plantilla. "¿Es un partido para jugadores con más experiencia? Voy a decir que sí. Pero te voy a poner un ejemplo. Cote… un jugador que ha jugado donde jugado, en los clubes donde lo ha hecho… y el otro di estaba igual de nervioso que los más jóvenes. Porque lo significa para él. La experiencia te da más herramientas, pero no exime de nervios. Pero vamos a tener en cuenta eso en play-off".

Ida en El Molinón. “He visto tantas eliminatorias que han sido favorables para el equipo que juegue en la ida en su estadio… que no termino de ver una ventaja jugar la vuelta en casa. No sabría decir. A mí me gusta jugar la ida en casa”.