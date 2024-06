Un ascenso desde Mareo a La Laboral con Javi Fuego y Nacho Cases: "Ahora es el momento de ilusionarse",

Nacho Cases apura los últimos sorbos de un café, cuando recibe una llamada: "Dime, Javi". Entonces Fuego asciende a la renovada cafetería de la Universidad Laboral. LA NUEVA ESPAÑA, reúne a dos grandes leyendas del Sporting en un lugar emblemático de la ciudad. Ambos visitan y pasean juntos el histórico paraje, que atrapa por su fuerza. Es la una del mediodía, y la mayoría de estudiantes ya están fuera. Sí se percibe algo de movimiento ante la presencia por el lugar de algunos turistas. Pero la inmensidad fascina y cautiva a partes iguales. La imagen de estos dos iconos del Sporting es potente y nada aleatoria, con un trazado en aspectos paralelo. Canteranos, centrocampistas, jugadores con gran recorrido y ahora técnicos en Mareo. También en un carácter educado, muy cordial. Y en su amor por el escudo. Cases y Fuego tienen entre sí una sintonía especial que se aprecia a simple vista. Les tiran pasiones comunes, además de la rojiblanca, como las carreras de montaña. El recorrido se hace agradable e incluso se simboliza la ascensión al acceder a una de las torres. Las vistas imponen. En cuestión de horas el equipo de sus corazones se enfrenta en El Molinón al Espanyol para seguir soñando con un nuevo regreso a la elite. Y los dos admiten estar con confianza, y ese nervio tan propio del hincha pasional imposible de cruzar.

–¿Se sufre más ahora o como jugador?

–(Nacho Cases, en adelante N.C.). "¡Mucho más como aficionado! Pero por un simple hecho: tú ahora no puedes participar en primera persona de lo que sucede en el campo. Es cierto que desde fuera sufrimos. Los que somos de casa somos gente que ha ido a El Molinón desde pequeñitos y al final volvemos otra vez después de ser profesionales a ser otra vez esos críos que van al campo deseando que su equipo gane".

-(Javi Fuego, en adelante J.F.). "Mucho más como aficionado. ¡Mucho, mucho, más! De hecho la última jornada tuve que poner el multifútbol (risas). Al ver que el equipo sufría… Es un poco lo que genera el fútbol. Muchos nervios. Pero también ilusión".

–El equipo lo tiene ahí… ¿Sois optimistas?

-(N.C.). "La ciudad está con ellos. Tienen el apoyo de las personas mayores. De los niños… Esta semana se han movilizado hasta los colegios. Lo dije a principio de temporada: hacía tiempo que no se respiraba esta ilusión. Hemos llegado aquí y ahora todo el mundo va a remar. El Molinón va a estar a reventar y desde fuera vamos a intentar entre todos hacer el 1-0. El Sporting viene un poco de abajo a arriba. Los equipos llevan mucho tiempo en play-off y nosotros estábamos ahí entre entrar y no… Eso incluso ha generado más ilusión".-–(J.F.). "Ahora es el momento de ilusionarse. No hay nada que perder. Hay que ser positivos. El equipo logró hacer una buena temporada y meterse en play-off después de muchos años intentándolo. Hay que pensar que todo lo que venga es bueno. Vamos a competir contra un gran equipo (Espanyol) y que tiene un presupuesto alto y buenos jugadores. Pero no veo favoritos claros para nada. Está todo muy abierto. Nosotros tenemos un factor muy diferencial: El Molinón".

–Como canteranos que sois… ¿sentís orgullo por esta generación de Mareo? Queipo, Guille Rosas, Diego Sánchez, Nacho Méndez, Martín, Pablo García…

–(J.F). "Sí, a ver, forma parte del proceso… O debería formar parte del proceso de Mareo. Formar jugadores asturianos que vayan cubriendo etapas y sintiéndose identificados con la ideología del club. Que se sienta de aquí es un plus. Pero tiene que haber talento. Y cualidades. Y en este caso las hay. Coincidí con muchos de ellos. Quizá todavía en una etapa inmadura. Pero están alcanzando esa madurez. Y están ofreciendo un gran rendimiento. Para mí es un orgullo ver a jugadores de la casa y con los que coincidí siendo la base del equipo. Es clave y se demostró que siempre que se trabaja la cantera, hay resultados. Esa mezcla de gente de la casa con gente de fuera que venga a aportar y a dar más nivel, es la adecuada".

–(N.C.). "Es un poco el debate de siempre. Vuelve a demostrar que Mareo siempre está cuando se le necesita. Generalmente la gente de casa rinde cuando se confía en ella. Es un ejemplo más de que este debate podamos cerrarlo… Mareo siempre está cuando se le necesita".

