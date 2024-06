El Molinón responde y 22.500 seguidores ya tienen entrada: "Tenemos ya ganas"

El Molinón ha respondido y ayer, al cierre de esta edición, hasta 22.5000 aficionados habían confirmado su presencia mañana en el campo con vistas al primer choque de play-off frente al Espanyol. El lleno total no está tan lejos. Pero parece que alguna butaca quedará vacía, especialmente en la zona visitante. El horario del partido (21 horas) tampoco ayuda en exceso para que se agoten los billetes. Hoy, en cualquier caso aún podrían venderse más papel –es el último día ya que mañana están cerradas las taquillas por temas de seguridad–. Pero este sábado las taquillas de El Molinón estarán abiertas de 11:00 a 18:00 horas. Mientras que la venta on-line estará abierta hasta las 23:59 horas de mañana.

Ayer, varios socios rojiblancos, como Santiago Vega, abonado, retiraban el suplemento para recoger su localidad. La entidad está muy contenta con la respuesta de sus socios, que han tenido que pagar entre 10 y 30 euros por acudir al comienzo de las eliminatorias. 14.100 de 15.400 socios han abonado el suplemento. El 91.5%, un porcentaje altísimo, celebran en el club, incluso por encima de la media de aforo de otros partidos. Hay que tener en cuenta los 4.000 socios que no pagan entrada al ser de categoría júnior o honor.

Durante la semana a través de las dos opciones abiertas, la entidad ha vendido unas 4.500 entradas. Primero, a través de los socios. Pero también en las últimas horas el público general ha empujado una barbaridad. Lo demuestran los datos: en menos de un día se han colocado hasta 1.200 entradas. Ayer muchos hinchas se sumaron desde las dos vías y compraron localidades a través de la venta on-line o ya en taquillas. Uno, Jorge Gumiel, un simpatizante del Sporting que fue socio en su día, –según admite–, y que ayer acudió a El Molinón para hacerse con una localidad.

"Tenemos ilusión y ganas. Preferimos que el Sporting esté en Primera División que en Segunda", admitía el aficionado, que se iba con una localidad. También Javier González, que había retirado una localidad y se había dado de baja hace un tiempo: "No he dejado de ver los partidos del Sporting, pero las desgracias de los últimos años me han desgastado. Pero siempre he sufrido, también por televisión. Ahora me voy a animar y quiero estar en la grada el domingo", cuenta. Los dos seguidores compraron localidades para la Oeste.

El club, mientras, admite estar agradecido al esfuerzo de sus hinchas por el ritmo de venta y el aspecto que lucirá mañana el campo municipal. "Gran satisfacción por la respuesta de los aficionados, a los cuales les agradecemos de nuevo el apoyo. Continuando con una gran semana, esperamos un sábado importante en cuanto a venta de entradas, además con un entrenamiento a puerta abierta en el estadio. El Molinón volverá a vivir un día grande", señalan fuentes del club rojiblanco a este periódico.

El Sporting informó ayer que abre el plazo de inscripción para las entradas de cara al partido contra el Espanyol (jueves 13 de junio, 21:00 horas, Stage Front Stadium), correspondiente al partido de vuelta de la primera eliminatoria del play-off. El club dispone de 600 localidades que serán para abonados rojiblancos de la actual temporada. El precio de cada entrada es de 30 euros. Los abonados que deseen optar a una entrada tendrán que inscribirse en el Área de Abonados de la página web oficial del club. Cada abonado podrá inscribir a un segundo aficionado con carné de la temporada 2023/24. En caso de que las peticiones sean superiores a las 600 entradas disponibles, el club realizará un sorteo, "eligiendo de forma aleatoria un número de abonado a partir del cual se completarían las entradas disponibles, atendiendo al número de abonado que se inscriba en primer lugar". Los agraciados con una localidad tendrán que efectuar el pago en el periodo comprendido entre la realización del sorteo (si este fuera necesario) y el lunes a las 10:00 horas.

Hoy, entreno en El Molinón

El entrenamiento de hoy será a puertas abiertas en El Molinón (a partir de las 11 horas de la mañana). Los socios podrán al campo por las puertas 1 y 17 a partir de las 10: 30 horas. El club ha planificado esta jornada con mimo, cambiando su rutina, y tratando de que el estadio sea hoy una fiesta. Algunos colegios gijoneses están invitados a la cita y el campo estará repleto de niños. También se prevé que el grupo de jugadores tenga al fin del ensayo un gesto con la afición. En ese sentido, desde la Grada de Animación se ha desplegado un tifo en El Molinón. Algunos niños han trasladado cartas al club para animar al equipo.

Suscríbete para seguir leyendo