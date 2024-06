La opinión de Isaac Suárez: El único con un jugador diferencial para pelear el ascenso

Ni estaba en las quinielas ni aparecía en los pronósticos de la Inteligencia Artificial como candidato para subir. Seguramente porque nadie contaba con el intangible que le distingue de sus rivales. Pero llegados al momento de la verdad, el Sporting tiene un argumento impagable: cuenta con el mejor jugador de la categoría, el que mete goles decisivos. Ese que ya transmitía el legado de padres a hijos cuando Quini y Ferrero firmaron el antepenúltimo ascenso en Oviedo. Ese que descubrió Turín (ojo, no comparar con las visitas a Turón) antes de pasar por encima del Milan. El que acarició una Liga y dos Copas. El que disfrutó de Ablanedo, Luis Enrique, Abelardo o Juanele. El que empezó a pagar la pérdida de identidad que trajo el fútbol moderno pasando de verse en Estambul eliminando de la UEFA al Partizan a tener que remar para salir airoso de la agónica permanencia frente al Lleida. El que se volvió a ilusionar con Marcelino hasta que Rodado Rodríguez decidió que aquel sueño acabara en Eibar. El que recobró la vitalidad y la alegría de la mano de Preciado. El que recuperó el ADN y el sentido de pertenencia con los Guajes. El que sobrevivió a las heridas de muerte de los Fernández. El que levanta la cabeza para dejar bien claro que ni Barcelona ni Madrid. El playu o el que lleva con orgullo su origen aldeano que peregrina a El Molinón desde incluso antes de tener uso de razón. El que no cambiaría por nada, ni se movería un solo centímetro, ese ‘título’ de ser el estadio más antiguo de España.O el que lo añora desde la distancia, pero ni aún asi lo olvida. El que no dudó en plantarse en Elda (igual que otros finales de curso lo llevaron a Castalia, Zorrilla o el Villamarín, por ejemplo) y el que tampoco fallaría ni aunque el playoff, o un simple amistoso, se jugara en cualquier esquina del planeta. Porque sin necesidad de eslóganes, su apoyo incondicional nunca ha faltado. Es el sentimiento rojiblanco, que ni se compra ni se vende, se tiene o no se tiene. Y el que mueve al 12 del Sporting es incomparable. De Primera.

