Las claves de la eliminatoria para Borreguero: Braithwaite, el factor Molinón y una energía extra

Futbolista clave de aquel Sporting de Marcelino García Toral donde se acarició el ascenso en la temporada recordada por aquel capítulo con Rodado Rodríguez en Eibar. Dani Borreguero (Barcelona, 1975) se enamoró entonces del sportinguismo y de Gijón, donde formó una familia y continúa ligado al fútbol, ahora, como entrenador. Analiza para LA NUEVA ESPAÑA algunas de las claves de una eliminatoria, la del play-off, que afronta con la ilusión de miles de rojiblancos. "Entrar en promoción ha sido un chute de energía tremendo", comparte.

Claves. "Después de todo lo vivido en la última jornada de Liga, el Sporting afronta esta promoción de una manera diferente a su próximo rival. El Espanyol partía de una meta inicial en la que aspiraba a subir directo y no lo ha conseguido… Las emociones van a jugar mucho en esta eliminatoria, y en eso el Sporting llega muy fuerte".

Presión. "El Espanyol también tiene mucha más que el Sporting. Por presupuesto, por plantilla… Acaba de bajar de Primera y lo más fácil es volver a las primeras de cambio o, al menos, es lo que todo el mundo espera. Ahí las ganas de los rojiblancos deben notarse y aprovecharse de ello".

El Molinón. "Estamos viendo el subidón experimentado en Gijón por detalles como las colas para comprar las entradas. Va a ser duro el partido, pero seguramente el campo estará a reventar, como ya se vio ante el Eibar. Ese factor hay que aprovecharlo lo máximo posible, pero creo que la eliminatoria no se decidirá en la ida. Ojalá El Molinón sea el jugador número 12 y dé ventaja suficiente para pasar de ronda en Barcelona".

Puntos fuertes. "El Sporting, más que un jugador, es un equipo. Ramírez ha apostado por la totalidad de la plantilla. El conjunto es el punto fuerte, junto a la afición. Estamos viendo pesos pesados como Yáñez, Insua, Róber Pier..., experimentados, pero el grupo es el que dará la fuerza para superar al Espanyol".

El rival. "Tienen muchos futbolistas de Primera División. Braithwaite es la mayor amenaza. Junto a Puado o Cabrera aportan la experiencia que puede llegar a marcar una eliminatoria. Luego está la incógnita de cómo recibirá la afición del Espanyol a su equipo después de una temporada en la que han mostrado su descontento. No creo que vayan a darles la espalda. Al contrario".

¿Quién es el favorito para pasar a la final? "A priori, más allá de que seamos sportinguistas, el favorito es el Espanyol, pero esto es fútbol. Ellos tienen a favor ese potencial que se les presupone, pero la ilusión y las ganas también juegan".

El Sporting, sin derrotas ante ningún rival del play-off. "No se ha perdido contra esos equipos (Espanyol, Eibar y Oviedo), pero esto ya es otra película. Más allá de la Liga, esto no tiene margen de error prácticamente. La cabeza de los jugadores ya no mira a la competición regular. Veremos otro tipo de partidos".

Su experiencia personal. "Viví como jugador promociones de Segunda B a Segunda. Subí con el Elche y no pude conseguirlo con la Ponferradina. El premio al final es muy grande y en tu cabeza entra todo el trabajo de una temporada. A todo el mundo le motiva, pero es una competición que no tiene nada que ver con la Liga".

¿Y si se logra el ascenso a Primera División? "Para el Sporting subir sería algo que de inicio no se esperaba. Con ilusión y con entrega también se consiguen las cosas y la alegría para todo el sportinguismo sería inimaginable. A veces el fútbol te regala este tipo de sorpresas".

Suscríbete para seguir leyendo