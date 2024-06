Irarragorri anuncia a los jugadores con este vídeo que tiene covid y no podrá estar en el play-off en El Molinón: “He tenido síntomas muy fuertes y ha salido positivo”

Hace once meses emprendimos juntos esta temporada 2023-2024. Llenos de sueños, ilusiones, responsabilidad y convicción. Algunos de nosotros hemos estado aquí por un poco más de 22 meses y hemos trabajado juntos en la reconstrucción y en la evolución de este maravilloso club que representa tantas pasiones, ilusiones e historias para tanta gente que está íntimamente comprometida con lo que hacemos dentro y fuera de la cancha. Muchos de ellos llevan décadas soñando y alimentando. Y toda esa ilusión es lo que lo ha mantenido siempre adelante y vivo con una esperanza de representarlo como lo merecen. Sé que cada uno de ustedes ha puesto el alma y el corazón. Son muchos los sacrificios que han hecho para tener hoy el resultado que tenemos: después de siete años… estar en un play-off. Ilusiona, emociona, apasiona y nos hace soñar. Nada me gustaría más que estar con ustedes. El día de hoy al intentar tomar el vuelo por la mañana he tenido síntomas muy fuertes y he salido positivo para covid. He tenido que quedarme en casa. No he tenido más remedio. Mi corazón y mi alma están con ustedes: sé lo que han trabajado y se han esforzado. De la mano de David y de la de Miguel Ángel, a quien le encanta que le diga MAR. Y en ese mar de emociones tenemos la oportunidad de trascender y hacer historia para ese gran legado que nos toca hoy llevar con mucho orgullo y mucha responsabilidad. Me enorgullece ver que somos muchos los que hemos trabajado por esta transformación. Hoy Dios tiene sus caminos. No me toca acompañarlos. Pero sí soñar con ustedes. Sí entender que no todo lo que se sueña se logra; pero sí que los grandes sueños un día alguien los soñó. Nosotros los soñamos juntos: desde su pretemporada en México y desde su tiempo en La Paz. Cada una de las derrotas, empates y triunfos hicieron que nos adaptaremos a las circunstancias y que mereciéramos estar donde estamos hoy. Les mando un abrazo.