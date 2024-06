De la fiesta a la frustración: así se vivió en El Molinón la derrota ante el Espanyol

El Molinón fue una caldera hasta que llegó el jarro de agua fría con el gol de Puado y la sensación de que al Sporting la eliminatoria se le pone cuesta arriba. El mazazo fue muy duro. La tensión acabó con El Molinón muy tocado. Incluso con un incidente, aislado. Y, sobre todo, con la sensación de bajonazo, que estropeó la fiesta. Antes, hasta ese tanto, no emocionarse en alguno o varios momentos fue imposible. Fue una fiesta, tras años de sufrimiento, y como era esperada comenzó pronto. A sabiendas de que la hora no gustaba a nadie, pero sobre todo por el desgaste acumulado en los últimos tiempos de muchos sinsabores.

Así fue la previa del partido y el recibimiento al autobús del Sporting / MARCOS LEÓN

Sabía la grada que, más allá del marcador, era ya una jornada festiva y por eso se engalanó antes. A las ocho y media, a treinta minutos del comienzo del Sporting-Espanyol, apenas quedaban butacas libres en El Molinón, coloreado de arriba a abajo de rojiblanco. "Gijonudos, nos va a salir bien", se podía leer en el tifo desplegado en el fondo sur. No cesó ni un segundo la emotividad en la previa. La carga llegó desde distintos frentes. También por la música de una gijonesa, que, con su arte, llevó a la gente al límite. Sofía Prado no solo tocó las teclas de su piano, con maestría, sino que su música también tocó de la misma manera la fibra de los asistentes. Luego el club, que también supo estar a la altura del partido y de su gente, con su gesto en memoria de Gelín, el socio que perdió la vida en el estadio hace apenas quince días en el partido ante el Eibar. David Guerra y Joaquín colocaron un ramo de flores en su butaca. Y la Tribunona, sentida, como quien sabe que pierde a un amigo, se puso en pie. Un instante sensible, en el que muchos tragaron saliva, incapaces de contener las lágrimas.

El palco también se engalanó para la cita. Sin la presencia de Alejandro Irarragorri, ausente por culpa del covid, fueron José Riestra, Luis Miguel Pérez y sus hijos, Aleco y Fernanda, los representantes del Grupo Orlegi en el partido. La alcaldesa Carmen Moriyón respaldó desde el campo al equipo de su ciudad con la cúpula de Foro presente: Jesús Martínez Salvador y Jorge González Palacios. También estaba en el palco uno de los mejores entrenadores del país, y, además, un sportinguista confeso, Marcelino García Toral.

Ángel Cabranes

Luego, con el pitido inicial, la ceremonia se convirtió en un infierno (para el Espanyol, al que apretaban cada segundo) y en el mejor sostén para los jugadores del Sporting, que en muchos momentos necesitaron tomar aire para perseguir a los de Barcelona, uno de los grandes presupuestos de toda Segunda. El Molinón también se desesperó con el criterio de Sagués Oscoz, permisivo con unos y muy duro con otros, que provocó crispación. Luego llegó Puado y la oscuridad cayó sobre Gijón.

Suscríbete para seguir leyendo