El mayor recibimiento al Sporting en años: "Nos van a ver volver", avisa la Mareona

"¿Qué necesita el Sporting para pasar?, le pregunta un seguidor rojiblanco a otro, que parece más puesto en el tema.... "Necesita ganar uno. Así que tiene que ser hoy (por ayer). Porque en Barcelona, chungo", le espeta su amigo antes de parecer avanzar los planes de Ramírez, aún sin confirmar a esa hora de la tarde (18.30 horas): "Toca salir al ataque. A marcar".

Como si fuera una final de la Champions, quizá porque para la ciudad no hay nada más emotivo que ver a su equipo de vuelta a la elite, Gijón se tiñó de rojiblanco y preparó una previa que emocionaba hasta el tipo más frío del lugar. Vecinos colgaban en los balcones banderas. Ciudadanos acudían a las urnas de los colegios perfectamente equipados. Y el vermú en la calle Begoña reunió tanto fervor sportinguista que a mediodía en la ciudad ya no se hablaba otra cosa que del partido en El Molinón, de los planes de Ramírez, de si jugaría Roque Mesa o de si le tocaría volver a Hassan. "Hacía tiempo que no se veía este entusiasmo en la ciudad y a la gente tan entregada. Esto de por sí es una victoria", comentaba Ignacio Suárez. "Imaginad como puede ser una final de play-off. O subir. Son siete años. Son siete años ya", repetía Borja Fernández. Caía la tarde, respetó el tiempo y la gente se tiró a la calle. La avenida de El Molinón estaba hasta arriba y era imposible para los que vinieron de fuera encontrar un lugar para aparcar porque el partido del play-off se juntaba con el Rastro. El recibimiento se adelantó. O al menos los aficionados decidieron acudir antes de lo previsto a las cercanías del campo. Incluso algunos curiosos –no tan futboleros– se acercaron a la zona para inmortalizar la escena. A eso de las 19 horas centenares de aficionados, chicos, chicas, hombres, mujeres, niños, sobre todo muchos jóvenes, ya estaban dejándose la voz. "Nos van a ver volver", jaleaba la gente entusiasmada. De repente, un truco: un globo aerostático cruzó El Molinón y su irrupción eclipsó a los más ruidosos y todos miraban al cielo. Sobre él, el lema del proyecto: "Nos va a salir bien". Fotos. Vídeos. Y la gente alucinaba. Esa calma propiciada por la aparición de un extraño por los aires duró un suspiro. Porque el desfile de una ambulancia sembró el caos.

Así fue la previa del partido y el recibimiento al autobús del Sporting / MARCOS LEÓN

No era más que el anticipo de lo que se venía: los botes de humo, y el gas se mezclaban con el movimiento de los seguidores, ya exaltados, e impedían percibir el avance, lento, del autobús del Sporting. Manu Carriles, el responsable del departamento audiovisual del club, grababa desde el vehículo del Sporting. Los jugadores respondían al estímulo golpeándolo al cristal. "Ale, ale...", sonaba una y otra vez. Ruido. Mucho ruido. Las fuerzas de seguridad trataban de contener los ánimos, lo que exigía de continuos esfuerzos. La gente en ese momento ya estaba fuera de sí. Quizá fueron solo unos segundos los que tardó el autobús en atravesar por la zona, pero el paso era tan lento y, sobre todo, tan intenso, que pareció una eternidad. Después, cuando el equipo se metió en El Molinón, donde esperaban con globos en el parking los familiares, la fiesta fue ya tremenda en los aledaños. Hasta que a eso de las 20 horas, el entorno se vació. Quedaban solo algunos en los bares de la zona, con Berna Alonso recargando cervezas en la Cañada Real. Pero aquellos que estaban fuera para alentar se metieron en seguida en el campo. Antes de lo habitual. ¿El motivo? La quedada: a las 20.30 horas El Molinón estaba casi hasta arriba.