Ramírez avisa que el Sporting no va a tirar la toalla y promete guerra para la vuelta en Barcelona: "Nos quedan noventa minutos y aquí no se rinde nadie"

Miguel Ángel Ramírez se mostró confiado en las opciones del Sporting de dar la vuelta la eliminatoria en el encuentro de vuelta en el Stage Front de Barcelona (jueves 13, 21 horas) tras perder ayer en El Molinón el encuentro de ida frente al Espanyol en los minutos finales (0-1). "Nos quedan noventa minutos y aquí no se rinde nadie", advirtió MAR.

Análisis del partido. "Creo que se ha visto un buen partido. La gente ha disfrutado. Ninguno jugó a que no pasase nada, los dos jugamos a que pasaran cosas. Se ha visto un buen partido. Cuando no conviertes las que tienes y son claras un equipo como el Espanyol no perdona. Hemos tenido cuatro ocasiones claras. Ellos han tenido, pero no sé si de tanta calidad y cantidad como nosotros".

La actitud del árbitro. "No hable en todo lo año de los árbitros. Ahora tampoco".

Plan para la vuelta. "No debemos exponernos y perder la eliminatoria de manera temprana. Debemos defender bien y ocasiones ya tuvimos en Barcelona. Todo pasa por no volvernos locos. Manejando eso, defendiendo bien y aprovechando las ocasiones podemos remontar".

Mensaje al vestuario. "Hemos estado alineados en el mensaje. Lo que dije lo han dicho más compañeros Nos quedan noventa minutos y aquí no se rinde nadie. Aun vencido, nadie se rinde. Vamos a pelearlo hasta el final. Es lo que se merece este escudo, la gente. Ha sido espectacular lo que han hecho durante la semana. También en el partido. No se merecen otra cosa que pelearlo hasta el último segundo y honrar la temporada que hemos hecho".

Hassan. Estábamos en la duda de si podía jugar Olivan o lo haría Pere Milla. Han sabido compensarlo en la segunda parte. Ellos lo corrigieron. Nosotros queríamos seguir intentándolo. Y si no teníamos la vía de Hassan hacerlo por otros caminos".

Pier y el cambio por Rivera. "Pier nos da equilibrio, pero nos faltaban piernas y fútbol. Sabíamos que con Rivera lo podíamos hacer y de ahí su entrada".

Opciones de remontar. "Sabemos que se pone cuesta arriba, pero el empate tampoco nos valía. Ahora sabemos que tenemos que ganar pero por un gol más. Vamos a por la segunda parte de la eliminatoria y sabiendo que un empate tampoco nos valía".

Espanyol. "Me ha sorprendido un poco el nivel de activación del Espanyol. El otro día vimos un dato: el Sporting consigue que todos los rivales estén a alta intensidad, al límite, y eso habla de que el que se enfrenta con nosotros va con energía, porque si no nos gana. Y así ha salido el Espanyol. En eso han estado muy bien. Hemos sufrido en algunos momentos. En otros supimos controlar y tener llegadas. La idea era ser nosotros, ser valientes y no guardarnos nada. Era un día para ser valientes".