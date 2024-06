Hassan, la visita de Marcelino a El Molinón y una eliminatoria a su medida: "Ya les ganamos por dos goles, ahora podemos repetirlo"

"Estamos un poco jod..., y a la vez con mucha confianza. Podemos pasar de ronda". Haissem Hassan (Bagnolet, Francia, 2002) accede al campo número 2 de Mareo a paso tranquilo. Acude a su cita con LA NUEVA ESPAÑA con pantalón corto a rayas y una de las camisetas de entrenamiento del club. La sesión de trabajo terminó minutos antes y el rojiblanco, uno de los más habilidosos del vestuario, accede a hacer algunos malabarismos con el balón. Sonríe cuando se le pregunta si en los tres partidos ante el Espanyol se ha visto este año su mejor versión. "Habrá más en Cornellá", avisa.

"Creo que hemos competido bien. Teníamos un buen equipo enfrente, con jugadores de Primera, y tuvimos más ocasiones que ellos. La diferencia fue que ellos metieron una y nosotros, no", resume Hassan sobre el 0-1 del pasado domingo en El Molinón. El mismo que ha puesto cuesta arriba una eliminatoria que se decidirá pasado mañana en Barcelona. "Queda un partido, hemos perdido una batalla, pero vamos a ir con todo para ganar en su campo", continúa el veloz extremo del Sporting. Le van los retos difíciles.

"Estamos convencidos de que podemos hacerlo. Ya les ganamos una vez esta temporada, por dos goles. Lo podemos repetir", comenta, en un inicio, para recordar aquel 2-0 en El Molinón en la primera vuelta de la temporada. El mismo en el que el Sporting reafirmó su candidatura a todo este curso. El mismo despedido en una tarde con apoteosis en el municipal gijonés tras aquel penalti que Yáñez adivinó a Braithwaite. "Si metemos las ocasiones que tengamos y defendemos bien, se puede pasar la ronda", repite Hassan. Esta idea parece haber sido una de las consignas en el vestuario nada más terminar el primer partido de la eliminatoria.

El atacante de los rojiblancos repasa mentalmente el último partido y pone cara de rabia cuando se detiene en la acción de la primera parte en la que, tras una internada por la derecha, se perfiló para la pierna izquierda y armó entre un tiro y un pase que se paseó por el área pequeña. Él mismo aclara el objetivo. "Intenté ponerla fuerte. Vi que Juan (Otero) y Mario estaban en el área, pero tampoco estaban solos. No había una solución clara, así que intenté ponerla fuerte para que o ellos, o algún jugador del Espanyol, la mandara para adentro. No hubo suerte", lamenta. Fue una de las varias galopadas protagonizadas en un primer tiempo en el que el partido estuvo, durante muchos minutos, en sus botas.

Hassan admite que, en cierto modo, juega con un plus añadido cuando se mide a rivales potentes en grandes escenarios. En aquel 2-0 de la primera vuelta dio una asistencia de gol a Campuzano y hace poco más de un mes, cuando tocó visitar Cornellá en Liga, protagonizó una espectacular primera parte volviendo loco a Brian Oliván. "No sé si me da bien el Espanyol, es muy buen equipo, pero es en los grandes partidos donde se ve a los mejores. Es cuando todos queremos jugar", explica. Y añade algo más para evitar suspicacias. "No digo que contra los demás equipos no tenga tantas ganas, porque cuando juegas para el Sporting siempre quieres ganar, pero cuando ves el campo lleno en campos como El Molinón o Cornellá sabes que tienes que estar más concentrado, exigirte más. De momento me han salido buenos partidos contra ellos, pero ojalá me salgan mejor para hacer un gol o dar alguna asistencia. Ojalá se pueda jugar la final", sentencia.

De cara a la vuelta, Hassan asume el deber de afinar la puntería "sin descuidar la defensa". "Las claves del partido pasan por jugar como lo hicimos en la ida. Creo que fue un buen partido y la afición terminó orgullosa. Lo que nos falta es meter las ocasiones, acabar esas jugadas. Con eso y mantener una buena defensa, como la tuvimos en este último partido con un gran Rubén (Yáñez) también, podemos tener nuestras posibilidades. No habrá solo que pensar en el ataque", advierte.

El extremo, de origen egipcio, evita hablar sobre qué pasará con su futuro más allá de junio. Cedido por el Villarreal, el Sporting se reservó una opción de compra cercana a los 3 millones de euros. El pasado domingo le vigiló de cerca uno de sus jefes en "el Submarino". "No pude hablar con Marcelino (García Toral). Me dijeron que estaba en el campo, pero es un gran aficionado del Sporting y creo que ha venido más como eso que por otra cosa. De mi futuro todavía no sé nada. No sé si me voy a quedar en Villarreal o no. Veremos lo que pasa, si sigo aquí o no. Ahora solo estoy disfrutando del año. Ha sido muy ilusionante para mí. Estoy muy contento de mi temporada aquí. Ahora, a intentar ascender con el Sporting, porque se lo merece, y a disfrutar de lo que queda. Están siendo partidos muy bonitos", concluye.

