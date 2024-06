Ramírez apuesta por la remontada del Sporting: "Somos expertos en echar por tierra el big data y la inteligencia artificial"

Tranquilo y seguro de que el Sporting es capaz de darle la vuelta a la eliminatoria. Miguel Ángel Ramírez defiende la capacidad de su equipo para superar al Espanyol tras el 0-1 de El Molinón en una temporada en la que, advierte, los rojblancos son "expertos en echar por tierra el big data y la inteligencia artificial". También habló de su futuro. No hay prevista reunión para tratar su continuidad si el equipo cae en Barcelona, pero entiende que lo mejor sería, llegado el caso, hacerlo sin que "lo dilatemos mucho en el tiempo".

Djuka vuelve. "Está entrenándose con normalidad. Está disponible, sabiendo que viene de lo que viene. Está con buenas sensaciones".

La ida. "Había que recuperar bien de piernas y cabeza. Veíamos acciones nuestras que tanto en el último partido en casa como en Barcelona hace pocas semanas fuimos capaces de generar peligro. Metiendo un gol estamos dentro de la eliminatoria. Hay que defender bien y que no se nos haga más cuesta arriba. Vamos a estar dentro de la eliminatoria, seguro".

Calma. "No podemos desesperarnos por querer ir a lo loco en el minuto 1, porque todo lo puedes perder en el minuto 2. Hay que ser inteligentes y defender muy bien".

Capacidad de sorpresa. "Siempre hay cosas que se pueden hacer en un momento determinado del partido. Espero dos equipos parecidos a los que han sido los últimos enfrentamientos. A partir de ahí, ser conscientes de lo que hacen bien para defenderlo".

Cambiar algo. "Con el diario del lunes se toman mejor las decisiones... Todas las decisiones que tomé fueron siempre pensando en el bien del equipo, en ganar y competir. No tengo nada que cambiar ni reprocharme. Siempre a posteriori todos tenemos una valoración que no teníamos al inicio. Creo que todo el trabajo se ha hecho muy bien".

Presión. "El comportamiento de la segunda parte (del último partido ante el Espanyol) se puede hacer siempre y cuando las líneas se hagan juntas. Este primer paso no solo lo tienen que dar los puntas. Se trata de identificar momentos para que no nos eliminen líneas de presión".

Vestuario. "Los que están con ellos más tiempo es lo que me soplan, que después del partido estaban orgullosos de cómo compitieron, del trabajo que hicieron. Están todos convencidos de que podemos competir y vamos a lograrlo".

Rival. "Quizá nos esperen un poco más pensando que ya lo tienen hecho. No lo descarto que tengan ese comportamiento".

Desbloquear ataque. "(El gol) es responsabilidad del equipo. Verse todo el mundo corresponsable de hacer gol, libera al delantero de ese pensamiento que tampoco ayuda mucho. Repartirnos esa responsabilidad nos hace más peligrosos. Es importante que todos asumamos la responsabilidad del gol".

Gol recibido. "Hubo acciones así que no han terminado en gol en las que he sido crítico con ellos. Esas situaciones no se pueden repetir. No hablo de pérdidas, hablo de quedarse parado y protestando. Repetimos un montón (en el vestuario) que nos callemos y sigamos".

Oviedo o Eibar. "La preferencia es que pase el Sporting. Lo que pase a los demás, poco me importa. Seguiremos el partido aunque nos coincida en el vuelo".

Movilidad de Gaspar. "Hemos hablado con él, lo hemos corregido que en algún momento pueda superpoblar algún sector del campo. Una de las ocasiones del domingo es un corte de él entre centrales que le da el balón Hassan. Hay ciertas cosas que intentamos compensar. En caso de balances siempre estamos cubiertos con algún mediocentro. Llevamos varios partidos con buenos balances".

Romper barreras. "Este año ha habido una cosa fundamental que es la capacidad de levantarnos tras recibir un golpe. Somos expertos en echar por tierra el Big Data y la inteligencia artificial. Al inicio íbamos a estar el 17, a mitad 10 y al final, 5. Vamos a seguir luchando para destruir pensamientos limitantes".

Reunión por su futuro. "No lo he pensado. Ni he hablado con el club de y si… No. A priori lo único que hemos hablado es que hay entrenamiento viernes y sábado para preparar el partido del domingo. Si pasa otra cosa, ya veremos. Llegado el caso, lo ideal es que la decisión no la dilatemos mucho en el tiempo".