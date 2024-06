Cote es duda para la final del Sporting ante el Espanyol

Jose Ángel “Cote” podría pederse la “final” que el Sporting de Gijón disputa esta noche en el Stage Front Stadium de Barcelona ante el Espanyol (21 horas). El lateral gijonés tiene molestias en una rodilla y ayer no completó la sesión con el resto de sus compañeros. De momento, su concurso peligra y es seria duda. Pero en este punto de la jornada no está descartado. La idea es que a lo largo de la tarde de este miércoles los médicos le vuelvan a examinar y de forma consensuada se decida si está o no en condiciones de competir. En ese sentido se valora que compita infiltrado dada la trascendencia del partido. Cote quiere jugar. De hecho viajó y es uno más en la expedición.

En cualquier caso, los técnicos valoran que el jugador no llegue al partido de esta noche en Barcelona. Pablo García es el candidato número para ocupar esa demarcación.