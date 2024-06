EN DIRECTO: Cerca de un millar de sportinguistas calientan motores en Cornellá confiando en alcanzar la final del play-off

Jose Ángel “Cote” podría pederse la “final”

El lateral gijonés tiene molestias en una rodilla y ayer no completó la sesión con el resto de sus compañeros. De momento, su concurso peligra y es seria duda. Pero en este punto de la jornada no está descartado. La idea es que a lo largo de la tarde de este miércoles los médicos le vuelvan a examinar y de forma consensuada se decida si está o no en condiciones de competir. En ese sentido se valora que compita infiltrado dada la trascendencia del partido. Cote quiere jugar. De hecho viajó y es uno más en la expedición.