La peña Róber Canella renace "para celebrar"

Una peña veterana, a la que se dio un vuelco el pasado verano, y que ya ha alcanzado los 120 socios. La peña Róber Canella de Pola de Laviana, renacida y rejuvenecida, quiere culminar este año en el que han despertado la ilusión con un final feliz. Por eso creen en la remontada del Sporting en Barcelona. "Si ya llegamos hasta aquí tenemos claro que hay que seguir creyendo", cuenta Joaquín Castaño, actual presidente de la peña que lleva el nombre del que fuera lateral izquierdo rojiblanco durante más de una década. "Recuperamos la ilusión este año, la peña ha vuelto además a estar muy viva, así que tenemos claro que tenemos que celebrar algo este año", afirma, para añadir también: "Parece que se alinean los astros, sería el remate definitivo".

Con base en Pola de Laviana, sus integrantes se expanden por toda la cuenca del Nalón, con socios de La Felguera, Sama o El Entrego, y hasta un toque internacional con representación en Bélgica. Una pasión que les hace reunirse en Laviana para los partidos que el Sporting juega como visitante, y juntarse también en un autobús para ir rumbo a El Molinón cada dos semanas. "Empezamos con uno pequeño de 30 plazas. Subimos a uno grande de 55 que ya llenamos siempre, y ya no descartamos tener que irnos a poner otro más el año que viene, algunos ya lo piden", cuenta Castaño.

Les hubiera gustado viajar para estar hoy en Barcelona siguiendo al Sporting, pero al ser un día laborable y ante la dificultad del viaje muchos tuvieron que echarse atrás. Pero aún así animarán desde la distancia, con la confianza de que la remontada llegará. "Veo que igualamos la eliminatoria y que ganamos después en la prórroga", enfatiza el presidente de la peña Róber Canella. "A estas alturas ya no cuenta el juego, lo importante es dejarlo todo en el campo, algo que se hizo en la ida, aunque no hubo un buen resultado. Así que no vamos a tirar la toalla ahora y les pedimos a los jugadores que hagan lo mismo", resalta.

Santander, Salamanca, Guijuelo y Burgos han sido los desplazamientos que han organizado este año desde una peña en la que sus integrantes tienen claro quién será el protagonista que le dará el triunfo a los rojiblancos en Cornellá. "Aquí están todos muy ilusionados con Djuka y su regreso, y que por fin marque ese tanto que se le ha resistido. Aunque a mí personalmente me vale cualquiera mientras ganemos", sentencia Castaño.

