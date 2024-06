Ramírez, sobre su renovación: “Tengo que pararme y discernir, he puesto mucha energía, tengo que ver si lo puedo sostener con la misma intensidad”

Miguel Ángel Ramírez valoró la eliminatoria y dejó en el aire su continuidad en el Sporting.

Eliminación. “Han sido partidos muy disputados. Se iban a decidir por pequeños detalles. Competimos muy bien en los dos partidos. Es una pena caer y no llegar a la final, por seguir luchando por el ascenso. Hay que estar orgullosos de este grupo de jugadores”.

Valoración del partido. “Sabíamos que si lo manejábamos bien íbamos a tener ocasiones, y que correríamos riesgos y ellos también. Hay que levantarse para seguir acercando al Sporting a Primera División que es donde merece estar.

Falta de gol. “Tuvimos ocasiones en las que pudimos adelantarnos, y ellos no suelen perdonar, la diferencia está en las áreas, tanto en defensa en ataque”.

Análisis de la temporada. “Ha sido un punto de inflexión esta temporada, veníamos de salvarnos en la última jornada, se ha empezado a construir desde fuera para dentro, compitiendo por ascender, que es lo que merece este club y esta gente, tenemos una afición de Primera. Hay que devolver al Sporting lo antes posible

Futuro. “Lo importante es el club, no las personas, que solemos de estar de paso. Nos sentaremos los próximos días para ver que quiere cada parte, pero por encima está un club gigante como el Sporting”.

¿Si le ofrecen la renovación? “Tengo que pararme y discernir un poco. Es mucha la intensidad. He puesto en año y medio mucha energía y horas de trabajo. Tengo que ver si lo puedo sostener con la misma intensidad o no”.

¿Algún plazo para decidir? “Lo antes posible. No lo vamos a alargar mucho, porque esto tiene que seguir funcionando.

¿Qué es lo que más le ha desgastado? “Soy muy intenso en general, y la gente que me conoce lo sabe. Y obviamente para mantener esas intensidades tienen que compensar muchas cosas. Hay que poner en la mesa todas las variables que tiene un entrenador. Un entrenador no es poner a once tipos en el campo. Hay mucho trabajo detrás”.

¿Suena a despedida? “Esa es tu interpretación. Hay que valorar por el bien del club si puedo ayudar, para poder mantener ese entusiasmo de aquí en adelante.

Afición. “Nos han empujado muchísimo, agradecerles el cariño y el apoyo, y decirles que este año es un punto de inflexión. El equipo está mucho más cerca de Primera, por todo lo que se está haciendo en el día a día del club. La nota que pongo es alta, lo hemos hablado varias veces, nadie nos daba aquí, y la gente del fútbol, como por ejemplo el Espanyol, nos han reconocido el trabajo bien hecho, que digan que difícil es ganarles, porque lo hacen muy bien.

Mensaje al vestuario. “Agradecerles a los empleados, a directivos, a toda la gente que está alrededor del primer equipo, que todo son siempre facilidades. Me cuesta encontrar en mi histórico un grupo así, muy humano y profesional. Les he dado las gracias por eso”.

¿Con qué se queda de este curso? “Lo que hemos vivido en Gijón con la gente está en el top 1. La ilusión que se ha generado, la alegría, ha sido algo espectacular. Y recordaba del año pasado, que la gente estaba desencantada. Veía la gente enganchada con el equipo, a gente despertando ese sentimiento de pertenencia. Y también me quedo con el crecimiento que ha hecho el club. Se ha ido profesionalizando ciertas cosas que se tenían que mejorar”.

¿Preferencia sobre el Espanyol-Oviedo? “Estoy enamorado de este club y esta ciudad, ha sido y está siendo una experiencia inolvidable. Como sportinguista se responde la pregunta bastante fácil. Lo tengo claro”.