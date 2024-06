El futuro Sporting ya se planifica en Mareo: reuniones con los jugadores y Albés se mantiene como el técnico que más gusta si se confirma la salida de Ramírez

Cerradas las opciones de ascender al quedar apeados de la primera ronda de play-off ante el Espanyol, el siguiente proyecto del Sporting de Gijón ya está en construcción. Lo más urgente a tratar para los mandamases del área deportiva de Orlegi Sports y del Sporting está en cerrar la figura del futuro entrenador. Ramírez mantendrá un encuentro con los ejecutivos del club rojiblanco de forma inminente. O bien esta tarde. O, a más tardar, mañana. Quiere hablar con el club; y en la entidad también escucharle a él antes de lanzarse a por un relevo, con Rubén Albés como primera opción. Pero su continudiad parece muy compleja, muy difícil, por no cerrar totalmente la puerta. El técnico canario maneja una propuesta de Qatar, en concreto, del Al Wakrah, como avanzó en exclusiva LA NUEVA ESPAÑA. Aún no tiene un acuerdo cerrado con esta propuesta qatarí, pero sí es un proyecto atractivo y que en estos momentos apunta a ser el destino más factible para continuar su carrera. Una vez que se cierre esta puerta -la de Ramírez, en Mareo van a apretar por Albés, con quién han mantenido varios encuentros y ha sido desde hace meses la primera opción para tomar las riendas de la nave con vistas al proyecto 2024-2025. Albés se siente atraído por el Sporting y le gusta el club y la ciudad. Pero tiene opciones de Primera, con Las Palmas. La cúpula deportiva tiene otros nombres de entrenadores en el mercado controlados, aunque no ha movido ficha por ninguno.

Bernal, primer fichaje, y abierta la opción a que siga Roque, aun por discutir

De momento, ya se sabe que hay un fichaje cerrado, Jesús Bernal, como avanzó LA NUEVA ESPAÑA, y varios jugadores que acaban contrato: Izquierdoz, Insua, Zarfino, Roque Mesa. De todos estos, Insua, al único que se trató de renovar durante el curso, pero que tiene avanzada su llegada al Granada, cuyo interés desveló también este periódico, y Zarfino, por la compleja lesión que ha sufrido, apuntan a cerrar su etapa en Mareo. El capitán Cali Izquierdoz también tiene complicado seguir, y goza de cartel en Argentina. Mientras que el caso más abierto es el de Roque Mesa, al que se valora muy positivamente y se destaca su impacto, especialmente en el último mes Parece que la puerta a su continuidad no está cerrada. Tocará hablar. ¿Cuándo? Pues la plantilla ya está en Gijón y esta tarde comenzarán las reuniones de los gestores deportivos. Todos los futbolistas pasarán por la mesa de los responsables deportivos.