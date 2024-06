Y Gijón reconoció a su equipo: la intrahistoria del ambiente desde los bajos de El Molinón

"Se luchó. Lo han dejado todo y ante eso poco más se puede decir. Ahora a preparar el año que viene y a mantener las bases del cambio porque estamos más cerca de volver", admite desconsolado Borja Fernández, uno de los miles de gijoneses y sportinguistas que ayer terminaron muy tocados y, a la vez, orgullosos de su equipo tras caer ante el Espanyol en la semifinal del play-off de ascenso. Porque, cuenta este hincha que "el Sporting no subirá este año, pero en realidad ha vuelto". Que "ha vuelto el Sporting" fue una afirmación que se repitió ayer un montón de veces en el entorno, que aprueba con nota esta temporada, pese al dolor final. Ya sea entre amigos, entre familiares, o que circulaba por grupos de Whatsapp.

A la izquierda, Cristian González, Jorge García, Naomi Feito, Dani Peláez y Diego González. En el centro, Miguel Fernández y Jorge Solar. A la derecha, Sara Aguirre, Jimena López y Lucía Murillo, ayer, en el entorno del El Molinón. | Ángel González / A. Menéndez

Era en realidad un grito de rebeldía por todo el sufrimiento de los últimos años, con dos rozando el abismo, y que alude a todo lo bueno de estos meses. "Gijón se ha reenganchado, y ahora hay que mantener esa dinámica para evitar caer en el pesimismo. El Sporting no ha sido peor que nadie, tampoco que el Espanyol, ni en la ida y ni por supuesto en la vuelta", señalaba Sergio Aller.

Y Gijón reconoció a su equipo / A. Menéndez

Una imagen mostraba todas esas emociones enfrentadas en la hinchada. Bastaba con acudir a la sede del Sporting, El Molinón, y observar cómo se desarrollaba la tarde y parte de la noche en esa zona. Para empezar, una confirmación: mucha gente joven. El Sporting está muy vivo, pero el sportinguismo también crece, con nuevas generaciones. Allí, al entorno del campo, primero se llegó ilusionado, como Pablo y Gonzalo Tenreiro, padre e hijo que viajaron a Gijón desde Luarca con "optimismo" y confianza de vivir una gran remontada. "Confiamos en vivir una noche como la que vivió el Oviedo", admitían. Después, a eso de las nueve de la noche, la hora del comienzo de la batalla, se llegó a un momento donde todo ese entusiasmo se convirtió ya en nervios, una sensación de agobio que duró noventa y seis minutos. Las emociones estaban disparadas porque la afición comprobaba que el equipo estaba vivo y metido en la eliminatoria y no era inferior al Espanyol. Pero también veía como pasaban los minutos, corría el reloj, y no llegaba el gol, y el ascenso comenzaba a escaparse. Se sufría una barbaridad con las ocasiones perdidas. Sobre todo con dos: la de Mario González en el primer tiempo, que vino a ser el primer "no puede ser" de la noche. "No se puede fallar esa", se gritaba en los bares. También con la de Otero que se escapó en el ocaso. La gente, en definitiva, tocada: "No puede ser, nos lo merecemos", bramaba Ignacio Suárez, otro de los seguidores muy tocados. Los últimos saques de esquina levantaron a la gente, que se puso en pie. Acabó con todos aplaudiendo. El aplauso del entorno de El Molinón fue unánime. Luego, irremediablemente, desconsuelo. Lágrimas. Y a esperar tiempos mejores.