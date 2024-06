De la ilusión a la rabia: un millar de sportinguistas se quedan con la miel en los labios en Cornellá

El sol salió en Barcelona para recibir a la Mareona tras una semana de continua e intensa lluvia. No era un jueves cualquiera el de ayer. Un millar de sportinguistas se desplazaron a la Ciudad Condal, espoleados en cada rincón por los culés, mirados con recelo por los pericos. La ilusión por ver un derbi asturiano en la final del play-off se concentró en Cornellá antes de que el balón echara a rodar y dictara sentencia.

La plaza de La Sardana en el barcelonés municipio de Cornellá, donde se ubica el estadio del Espanyol, se convirtió en un hervidero de camisetas rojiblancas desde mediada la tarde. Caminando a paso acelerado por una de las avenidas que desemboca en el punto de encuentro de la afición sportinguista, Pablo Romero, Martín Felgueres, Alonso Díaz y Asur Navado. "Tres de la Pola y uno de Mieres. Cogimos un autocar a las 12 de la noche y para aquí del tirón. La vuelta, igual. Según acabe el partido, en autocar para casa", resumen antes de anunciar pronóstico: "Ganamos, seguro, y a por el Oviedo".

En la plaza más rojiblanca de Barcelona corre ya la cerveza y las terrazas de los distintos locales hosteleros que la rodean están llenas de bufandas, camisetas y banderas del Sporting y de Asturias. Mari Llorca, de la peña Portería Sur, también es de las que vino en el día en autocar y desvela una de las anécdotas del viaje. "Paramos en Hoznayo y nos encontramos con el autocar del Oviedo, pero muy bien todo, ¡eh!", advierte rodeada de varios de los miembros de la Federación de Peñas desplazados a Barcelona, como Coral Álvarez y Juan Luengos, entre otros muchos.

VIDEO: Ángel Cabranes / FOTO: Juan Plaza

"La clave es marcar pronto", dicen de la peña Sobia, con amplia representación en la segunda visita al Espanyol de la temporada. Aparece entonces Canella, con la réplica del "10" de Lediakhov y junto a Rubén, su hermano, que le da por perdido al ver que no para de ser reclamado para tirarse fotografías. "Estoy acostumbrado", señala. Los Canella también son de los optimistas antes de que ruede el balón, sin obviar la dificultad del partido.

"Llegamos en el avión de la tarde y nos vamos en el primero de la mañana que hay que trabajar", cuenta Ismael Alonso, el "Peli". Empleado en la Fábrica de Armas, espera volver con la clasificación bajo al brazo para responder a "mucho compañero oviedista que hay que aguantar todos los días. Está acompañado por "dos mineros del pozo Nicolasa, David Expósito y Pablo Ardura". Músculo para una remontada en la que no falta uno de los fijos este año en cada desplazamiento, Miguel Ángel Escudero, rojiblanco residente en La Bañeza. "Venimos a ganar y a por un sitio en el play-off, si no, no venimos", sentencian el grupo de amigos de Diego Fernández, hijo de Abelardo, el entrenador que dio el último ascenso. Todas las miradas atentas con el pitido inicial. En las gradas, con la Mareona situada en una de las esquinas superiores del estadio, y en el palco. David Guerra, Joaquín Alonso, Gerardo García e Israel Villaseñor, estuvieron acompañados también por Jose Riestra, director del área deportiva de Orlegi; Dante Elizalde, presidente de Santos Laguna y Aleco y Fernanda, hijos de Alejandro Irarragorri. El día acabo con noche amarga para el sportinguismo.