El Sporting, condenado a pagar 2 millones de euros por el traspaso de Pedro al Girondins: el laudo de La Liga da la razón parcial al Espanyol

El Sporting ha sido condenado por LaLiga a pagar 2 millones de euros al Espanyol por el traspaso de Pedro Díaz al Girondins de Burdeos, una operación llevada a cabo el pasado verano y que se cerró precisamente en algo más de 2 millones de euros por el 51 por ciento de los derechos del centrocampista, mientras que el club gijonés se reservó el 49 por ciento de la propiedad del futbolista.

Ayer directivos de ambos equipos coincidieron de nuevo en el palco del Stage Front Stadium de Barcelona, cuando los clubes ya habían sido informados del resultado del arbitraje de la patronal del fútbol español tras conocer ambas versiones y escuchar a los testigos del caso. En los últimos meses se han producido contactos entre los clubes, pero sin acuerdo. El laudo de LaLiga le ha dado la razón parcialmente al Espanyol. El Sporting no está conforme, y estudia recurrir a la justicia ordinaria.

En principio no caben recursos, aunque el tema podría llegar ante el Tribunal Superior de Justicia, lo que al menos podría dilatar el proceso. El asunto es delicado, porque el pago de los 2 millones de euros podría repercutir directamente sobre la confección de la próxima plantilla del Sporting al tratarse de un agujero importante y que afectaría al tope salarial de los rojiblancos. De hecho, en el área deportiva llevan tiempo planificando la próxima temporada asumiendo que habrá que apretarse el cinturón. Aunque el tema estalla con el traspaso de Pedro al Girondins de Burdeos, todo comienza mucho atrás. En concreto, en el mercado de enero de 2021 cuando Sporting y Espanyol acuerdan el fichaje de Campuzano. En esa operación, el club rojiblanco y el catalán acordaron incluir un derecho de tanteo por Pedro Díaz que caducaría precisamente en junio de 2024. El Sporting se comprometía a notificar al club barcelonés si le llegaba una oferta por el medio por si a la entidad catalana le interesaba igualar la propuesta y solo lo traspasaría si el Espanyol no igualaba las cantidades ofrecidas por un tercer equipo. En caso de incumplimiento se acordó el pago de una compensación de cinco millones de euros, que es la cantidad que ha reclamado ahora el Espanyol. Meses después de la venta de Pedro Díaz al Girondins, el pasado verano, llega la denuncia del club catalán que afirma que en Mareo no avisaron de esa operación en ningún momento y que no se respetó su derecho preferente. La patronal ha dado la razón parcial al club barcelonés y condena al Sporting a pagar 2 millones de euros.

