El Sporting y Roque Mesa valoran continuar juntos

El Sporting de Gijón y Roque Mesa valoran continuar juntos. El medio canario, de 35 años, una de las sensaciones del último tramo de Liga, es el único de los jugadores que acaban contrato que tiene serias opciones de continuar en el club rojiblanco. Como informó este periódico en su edición digital, en la entidad rojiblanca han dejada abierta la vía a que el centrocampista siga, y en ese sentido la reunión celebrada esta tarde entre los ejecutivos del club rojiblanco y el veterano jugador vienen a confirmar ese interés. Mesa, que ayer admitió en el estadio del Espanyol estar contento en Gijón, también ha confirmado que le gustaría seguir en Mareo. Aún no hay nada en firme, pero sí la voluntad mutua de que la historia de Roque Mesa en Gijón no esté acabada. Roque tenía una cláusula de renovación automática pro minutos, pero no se ha cumplido. Esto propicia que se abra otra negociación paralela.

En principio la oferta sería de nuevo por una temporada más. Cuando se llegue a ese punto, que podría ser cuestión de días o semanas, si nada cambia, pendiente de que todo se presente por escrito, se discutirá ya de números.Pero la predisposición es de cerrar la continuidad de uno de los líderes del grupo. Las últimas actuaciones de Roque han jugado un papel crucial.