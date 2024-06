Yáñez y Roque Mesa se posicionan sobre su continuidad en el Sporting

El cierre de la temporada dejó los primeros pensamientos de dos jugadores sobre su continuidad en la zona mixta. Por un lado, Yáñez fue tajante: "Estoy muy contento aquí, tengo contrato, no tengo la cabeza en otra cosa que empezar a pensar en el año que viene". Por otro, Roque Mesa fue algo más incierto: "Me encanta Gijón, me encuentro súper feliz, no es el momento de hablar del futuro, pero soy un sportinguista independientemente de lo que pase".

Sobre el partido y la temporada, el meta explicó: "Estoy orgulloso de este equipo y jugadores. Y de una ciudad que nos ha apoyado toda la temporada. Ha sido un partido muy igualado, al final la diferencia ha sido de un gol, en un partido de alto nivel, la balanza pudo caer de cualquier lado. El trabajo hizo un trabajo magnífico, no se le puede decir nada, hay que pensar en la temporada que viene. Sentimos frustración porque se había generado una lusión enorme".

La plantilla del Sporting regresará desde Barcelona en avión esta mañana, donde despegará a las 12.30 horas rumbo a Asturias.